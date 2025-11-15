Μαζί με την καθηλωτική της ιστορία ζωής ήρθε η Χαρούλα στο νέο επεισόδιο του The Voice το βράδυ του Σαββάτου, το οποίο και προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Κι αυτό μιας και η γοητευτική 42χρονη διαγωνιζόμενη από το Ηράκλειο της Κρήτης, προτού ανέβει στη σκηνή να τραγουδήσει για τους τέσσερις coaches, περιέγραψε στην κάμερα την σοβαρή περιπέτεια υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

Πιο συγκεκριμένα, η Χαρούλα εξομολογήθηκε στην κάμερα του The Voice πως “το 2012 σηκώθηκα ένα πρωί και άκουσε ο άνδρας μου έναν ήχο, είχα πέσει κάτω, αιμορράγησε ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα στο κεφάλι μου. Μετά έκανα εγχείρηση στο κεφάλι και ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες”.

“Η αποκατάσταση μου ήταν δύσκολη αλλά με τα χρόνια πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει, τη φωνή μου δεν την έχασα ποτέ. Προσπαθούσα μάλλον μόνη μου να βρω τη δύναμη να ξαναγίνω όπως πριν”.

“Σε όλο αυτό ήταν πάντα δίπλα η οικογένεια μου. Νομίζω ότι η αγάπη τους με έκανε πιο γρήγορα καλά, η αγάπη είναι το καλύτερο φάρμακο” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η διαγωνιζόμενη του The Voice στο νέο επεισόδιο που είδαμε το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.