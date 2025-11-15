Την 7η ήττα σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Basket League και 13η συνεχόμενη σε όλες τις διοργανώσεις υπέστη ο Πανιώνιος με το 86-77 από τη Μύκονο.

Με τον Ρέι να πετυχαίνει από νωρίς 13 πόντους οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 19-11 στο 8′ και έκλεισαν στο +11 (25-14) την πρώτη περίοδο, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν στη συνέχεια λύσεις με τα τρίποντα των Τσαλμπούρη και Πάπα, μειώνοντας σε 27-25 στο 12′.

Η Μύκονος ήταν συνεχώς μπροστά, οι «κυανέρυθροι» όμως κατάφεραν να παραμένουν κοντά και ήταν στο -2 (42-40) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Γουότσον να κάνει τρομερή δουλειά στην τρίτη περίοδο και να βάζει την ομάδα της Νέας Σμύρνης μπροστά στο σκορ (59-58).

Οι γηπεδούχοι, όμως, με σερί 9-0 στο τελευταίο δεκάλεπτο προηγήθηκαν με 67-61 στο 34′ και με 76-67 στο 36′, για να επικρατήσουν τελικά με 86-77. Τρίτη νίκη σε επτά αγωνιστικές για τη Μύκονο που θα παλέψει για την παραμονή στην κατηγορία, 0/7 πλέον για τον Πανιώνιο που πάει… φουλ για υποβιβασμό.

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 42-40, 58-59, 86-77