Μετά την καταγγελία πολίτη προς το ΕΣΡ για ρατσιστική διάκριση της παραγωγής του Survivor με αφορμή το φετινό κόνσεπτ των αντίπαλων ομάδων «Αθηναίοι εναντίον επαρχιωτών», νέες αντιδράσεις προκαλεί το γνωστό τηλεριάλιτι, αυτή τη φορά για εθνικούς λόγους.

Πιο συγκεκριμένα, στο τρέιλερ του Survivor που κυκλοφόρησε από την τουρκική εταιρεία παραγωγής Acun Medya, απεικονίζεται ο χάρτης του Αιγαίου με κάποια νησιά, κυρίως της Δωδεκαννήσου, να μην είναι χρωματισμένα με μπλε χρώμα, όπως τα υπόλοιπα της ελληνικής επικράτειας, αλλά με το ίδιο χρώμα που έχει και η Τουρκία.

Πρόκειται για τη Σύμη, την Τήλο, την Κω, τη Χάλκη, τη Νίσυρο, την Κάλυμνο και τη Λέρο.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Ραντεβού ΣΚ» που επικοινώνησε με τον ΣΚΑΪ, ο σταθμός παραδέχθηκε ότι υπάρχει λάθος στον χάρτη, και το τρέιλερ αποσύρθηκε για ένα 24ωρο προκειμένου να διορθωθεί. Στο μεταξύ βέβαια, είχε παίξει αρκετές ημέρες.

Η εκπομπή, μίλησε και με τον διεθνολόγο Μιχάλη Ρέλλο, ο οποίος τόνισε ότι «το πιο σημαντικό είναι αυτή η στόχευση για τα Δωδεκάνησα, το οποίο είναι πολύ ενοχλητικό. Τόσο η τουρκική εταιρεία όσο και ο ΣΚΑΪ, έχουν στελέχη που γνωρίζουν ότι ως προς αυτό το θέμα υπάρχει μία ευαισθησία σε τέτοια θέματα χαρτών και τι ανήκει σε ποιον».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι το περιστατικό φανερώνει ότι «είναι τελείως ανοργάνωτοι από ελληνικής πλευράς ή ότι υπάρχει ένα υποβολιμίαιο σχέδιο πίσω από αυτό (…) Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι γιατί υπάρχει και η ανθρώπινη ανοησία, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι ένα “psyop”, μία ψυχολογική επιχείρηση από τουρκικής πλευράς για να δει αντιδράσεις σχετικά με αυτόν τον χάρτη στον ελληνικό χώρο – ποιοι θα αντιδράσουν, ποιοι θα το ανεχτούν, Και επιπλέον αυτό μπορεί να έχει και μία μακροχρόνια επίδραση στη συνείδηση του πληθυσμού».

Μικρούτσικος: «Έξω οι βλάχοι από την τηλεόραση»

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από μερικές ημέρες, πολίτης υπέβαλλε καταγγελία στο ΕΣΡ υποστηρίζοντας ότι ο διαχωρισμός των αντίπαλων ομάδως σε «Αθηναίους» και «επαρχιώτες» συνιστά ρατσιστική διάκριση.

Στην εκπομπή «Buongiorno» μάλιστα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος σχολίασε το γεγονός: «Πριν από αρκετά χρόνια, μια ημέρα ξημέρωσε και ήταν γεμάτη η Αθήνα με ένα σύνθημα, το οποίο ήταν πλάκα, για πλάκα γράφτηκε αλλά γράφτηκε σε όλους τους τοίχους και διαδόθηκε “Έξω οι βλάχοι από την Αθήνα”. Το θυμάστε; Αυτό το οποίο ήταν μια χιουμοριστική παρένθεση, γιατί δεν είχε άλλο νόημα, τώρα γίνεται ιδεολογία και άποψη για εκπομπή. Ήμαρτον! Στο βωμό της τηλεθέασης και της διαφοροποίησης ένα χιλιοειπωμένο προϊόν, να βρουν άλλο στοιχείο, πέφτουν σε τέτοια ρατσιστική αντίληψη! Έξω οι βλάχοι από την τηλεόραση».