Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Κένεθ Φαρίντ μπροστά στον Έντι Ταβάρες στην εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης είναι στην κορυφή του top-10 της Euroleague για την 11η αγωνιστική.

Οι «πράσινοι» πήραν μεγάλη νίκη στην Ισπανία με τον Αμερικανό σέντερ να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών, έχοντας ουσία και θέαμα στο παιχνίδι του. Ειδικά το κάρφωμα στο οποίο έκανε… πόστερ τον σέντερ της Ρεάλ ήταν εκπληκτικό, με τον Φαρίντ να εντυπωσιάζει και πάλι, όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι με την Παρί.

Πρόκειται για μια φάση που τρέλανε τον Κώστα Σλούκα, τους συμπαίκτες του στον πάγκο αλλά και τους ανθρώπους της Euroleague, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην κορυφή του top-10 για την 11η αγωνιστική.

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις