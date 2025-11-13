Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία για την 11η αγωνιστική της Euroleague και ο Κένεθ Φαρίντ τρέλανε συμπαίκτες και αντιπάλους με το κάρφωμά του μπροστά στον Έντι Ταβάρες.

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν εκπληκτικός στο ντεμπούτο του, την Τρίτη (11/11), κόντρα στην Παρί στο Παρίσι και συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και στη Μαδρίτη, προσφέροντας θέαμα.

Συγκεκριμένα, στη δεύτερη περίοδο ο Σλούκας έδωσε πολύ ωραία πάσα στον Φαρίντ και αυτός πήρε φόρα και κάρφωσε με δύναμη… ισοπεδώνοντας τον Ταβάρες που μάταια προσπάθησε να τον σταματήσει.

Μια πραγματικά εντυπωσιακή φάση, με τον Σλούκα να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του για αυτό που είδε, ενώ η Euroleague έκανε ανάρτηση στα social media με το σχετικό βίντεο, γράφοντας πως ο «Manimal» είναι εδώ για να μείνει και ότι έκανε… πόστερ τον Ταβάρες.