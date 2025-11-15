Αντιμέτωπος με έναν… καρχαρία ήρθε ο επαγγελματίας ψαράς Παύλος Παυλίδης στην Ερμιόνη Αργολίδας, όπως είπε ο ίδιος στην ΕΡΤ. Ο κ. Παυλίδης μίλησε για τη στιγμή που ο προστατευόμενος καρχαρίας μάκο τσίμπησε το δόλωμά του, ενώ εκείνος ψάρευε μόνος του.

«Ψάρευα και ξαφνικά ήρθε και… με βρήκε το θήριο», ανέφερε, εξηγώντας ότι στην αρχή νόμισε πως πρόκειται για μεγάλο μαγιάτικο. «Από ένα σημείο και μετά το αντιλήφθηκα ότι κάτι δεν πάει καλά».

Ο καρχαρίας, μήκους περίπου 2,5 μέτρων και 150 κιλών, αντιστάθηκε έντονα. «Δύο φορές που μου χτύπησε το πλάι της βάρκας. Ήταν σαν να έχω χτυπήσει σε άλλο σκάφος», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την τεράστια δύναμη του ζώου.

Παρά τη δυσκολία, ο κ. Παυλίδης κατάφερε, μετά από περισσότερο από μία ώρα, να τον φέρει κοντά και να τον απελευθερώσει με ασφάλεια, αφαιρώντας του πετονιές και αγκίστρια. «Δεν ήθελα να τον αφήσω με πετονιές πάνω του, θα μπορούσε να εγκλωβιστεί και να πεθάνει», τόνισε. «Ακόμα κι αν επιτρεπόταν από τη νομοθεσία, πάλι θα τον ελευθέρωνα. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο οικοσύστημα».