Καθαρίστηκε ο «Δρομέας», το εμβληματικό γλυπτό της Βασιλίσσης Σοφίας. «Με ειδικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας και τριπλή διαδικασία καθαρισμού, το αγαπημένο τοπόσημο της πόλης ανανεώθηκε και παραμένει σύμβολο κίνησης, ενέργειας και προόδου», τονίζει σε ανάρτησή του ο Δήμος Αθηναίων.

Η ανάρτηση του Δήμου Αθηναίων:

«Ο Δρομέας ξανά λαμπερός!

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την @karcher_greece, ολοκλήρωσε τον καθαρισμό του εμβληματικού γλυπτού του Κώστα Βαρώτσου.

Με ειδικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας και τριπλή διαδικασία καθαρισμού, το αγαπημένο τοπόσημο της πόλης ανανεώθηκε και παραμένει σύμβολο κίνησης, ενέργειας και προόδου.

🧼 Περιβαλλοντικά φιλική διαδικασία

⚙️ Εξειδικευμένες εργασίες

🌿 Προστασία του δημόσιου χώρου

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας: “Διατηρούμε τα μνημεία της Αθήνας λαμπερά. Είναι η ιστορία και η μνήμη της πόλης”.

Συνεχίζουμε με συνέπεια τη φροντίδα των δημόσιων έργων τέχνης, γιατί η Αθήνα αξίζει να λάμπει!».