Σφοδρή επίθεση στον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, χαρακτηρίζοντάς τον «καταστροφή» εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο GB News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε εκ νέου τον Σαντίκ Καν για «εκτόξευση της εγκληματικότητας», υποστηρίζοντας ότι η βρετανική πρωτεύουσα έχει γίνει τόσο επικίνδυνη που «άνθρωποι μαχαιρώνονται στα οπίσθια ή και χειρότερα».

Today you have people being stabbed in… https://t.co/TCxUDEVMkf pic.twitter.com/5Nkg78qegc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 15, 2025

Ο Τραμπ αναθέρμανε την προσωπική κόντρα με τον Σαντίκ Καν, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ κακός δήμαρχος» και «μια ολοκληρωτική καταστροφή», παρά το γεγονός ότι διανύει την τρίτη θητεία του, έχοντας αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και τέταρτη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος Μπεβ Τέρνερ ανέφερε πως «στο Λονδίνο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εγκληματικότητας», και ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία, παίρνοντας την πάσα, να επιτεθεί στον Καν.

«Κοιτάξτε την εγκληματικότητα που έχετε στο Λονδίνο. Η μητέρα μου αγαπούσε το Λονδίνο, αγαπούσε την πόλη. Πάντα έλεγε ότι αυτό ήταν ένα διαφορετικό Λονδίνο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Σήμερα άνθρωποι μαχαιρώνονται στα οπίσθια ή και χειρότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ δεν παρουσίασε πάντως συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό του.

Τα σχόλια Τραμπ έρχονται μετά την επιβεβαίωσή του ότι θα μηνύσει το BBC διεκδικώντας αποζημίωση έως και 5 εκατ. δολαρίων παρά τη συγγνώμη του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα για το παραπλανητικό μοντάζ από την εκπομπή Panorama ομιλίας του Ρεπουμπλικανού προέδρου στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οπαδοί του είχαν κάνει έφοδο στο Καπιτώλιο.

Πάντως αντίθετα νε όσα υποστήριξε στην συνέντευξή του ο Τραμπ , σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου οι ανθρωποκτονίες στοω Λονδίνο έχουν μειωθεί ελαφρώς. Συγκεκριμένα, Μητροπολιτική Αστυνομία κατέγραψε 101 ανθρωποκτονίες την περίοδο Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, έναντι 107 την προηγούμενη χρονιά. Ο ορισμός της ανθρωποκτονίας περιλαμβάνει δολοφονίες, ανθρωποκτονίες από αμέλεια και παιδοκτονίες.

Να πούμε πως ο Σαντίκ Καν έχει απαντήσει πολλές φορές στον Τραμπ μετά τους ισχυρισμούς του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όπου υποστήριξε ότι «το Λονδίνο θέλει να πάει στον νόμο της Σαρία».

«Δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει. Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί αυτός ο μουσουλμάνος δήμαρχος που ηγείται μιας φιλελεύθερης, πολυπολιτισμικής, επιτυχημένης και διαφορετικής πόλης φαίνεται να ζει χωρίς να πληρώνει ενοίκιο στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ», έχει πει.

Η κόντρα ανάμεσα στον Τραμπ και Καν κρατάει τουλάχιστον από το 2015, όταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος πρότεινε απαγόρευση εισόδου μουσουλμάνων στις ΗΠΑ με τον δήμαρχο του Λονδίνου να αντιδρά έντονα.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε μετά την κριτική του Τραμπ για τη διαχείριση του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Γέφυρα του Λονδίνου, ενώ το 2018 ο δήμος του Λονδίνου είχε επιτρέψει την ανάρτηση φουσκωτής κατασκευής που απεικόνιζε τον Αμερικανό πρόεδρο ως μωρό, κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.