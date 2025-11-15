Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, με 2-1, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών, σε ένα ντέρμπι που είχε μεγάλη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο, με τις παίκτριες να έρχονται στα χέρια.

Οι «πράσινες» ήταν αυτές που άνοιξαν το σκορ, στο 25ο λεπτό, με πέναλτι της Πούλιου, οι «κιτρινόμαυρες» όμως ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφάρισαν στο 74′ με ωραίο σουτ στην κίνηση από τη Χαμαλίδου και έκαναν την ανατροπή στο 85′ με τη Βιολάρη, παίρνοντας τη νίκη με 2-1.

Στις τελευταίες στιγμές του ντέρμπι πάντως, λίγο πριν τη λήξη, η κατάσταση πήγε να ξεφύγει καθώς οι Χατζηνικολάου και Σαμπανάσιτς πιάστηκαν τα χέρια και χρειάστηκε η επέμβαση των υπόλοιπων παικτριών ώστε να επανέλθει η ηρεμία.