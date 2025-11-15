Έντονο πολιτικό χρώμα είχε το παραδοσιακό καζάνι για το βράσιμο τσίπουρου στο Γαζέα, στον Παπαγιάννη Φλώρινας, μια εκδήλωση που πραγματοποίησε ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Παπασωτηρίου.

Όπως σημειώνει το kozan.gr, στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε πλήθος στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Ανάμεσά τους ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ο Γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Αθανάσιος Νέζης, η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Μακάριος Λαζαρίδης, καθώς και ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Το «παρών» έδωσαν επίσης αρκετοί βουλευτές της ΝΔ και οι δήμαρχοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.

Οι πολλές παρουσίες αποτέλεσαν αφορμή για σχόλιο και από τον Νίκο Δένδια, ο οποίος απευθυνόμενος στον διοργανωτή ανέφερε χαρακτηριστικά: «έχεις μαζέψει τη μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα και τα καλύτερα στελέχη».

Η ατμόσφαιρα της βραδιάς, όπως προκύπτει και από τις φωτογραφίες, ήταν χαλαρή, με άφθονο τσίπουρο, μουσική και παραδοσιακούς μεζέδες, ωστόσο το πολιτικό στοιχείο δεν έλειψε. Ο κ. Δένδιας, παρότι διατήρησε χαμηλούς τόνους, έστειλε μήνυμα ενόψει του πολιτικού στόχου του 2026, τονίζοντας πως πέρα από τις ευχές για υγεία, επιδίωξη είναι «να τα καταφέρουμε, να πάρουμε και μια τετραετία ακόμη και μετά θα δούμε».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές: Κοζάνης Ευστάθιος Κωσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, Σερρών Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος, Α’ Θεσσαλονίκης Ευστράτιος Σιμόπουλος, Β’ Θεσσαλονίκης Φάνης Παππάς, Β’ Θεσσαλονίκης Θοδωρής Καράογλου, Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου, Εύβοιας Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ιωαννίνων Μαρία Κεφαλά, Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας, Βοιωτίας Λευτέρης Κτιστάκης, Πιερίας Σπυρίδων Κουλκουδίνας, Πιερίας Ξενοφών Μπαραλιάκος, Πέλλας Βασίλης Βασιλειάδης και Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Μαρία Συρεγγέλα.