Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 52χρονη δημοσιογράφος, η οποία συνελήφθη για απείθεια, απειλή και εξύβριση των αστυνομικών μετά από τροχονομικό έλεγχο στην Αττική Οδό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν κλιμάκιο της Τροχαίας έκανε σήμα σε Ι.Χ. στα διόδια Μεταμόρφωσης. Ο 59χρονος οδηγός δεν σταμάτησε και ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα στη λεωφόρο Κύμης, όπου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, αφαιρέθηκαν τα στοιχεία οδήγησης για 90 ημέρες και το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Κατά τον έλεγχο, η 52χρονη επιβάτιδα φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους αστυνομικούς, επιχειρώντας να τους καταγράψει με το κινητό της. Συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Νέας Ιωνίας.