Ένα νέο περιστατικό ανήλικης βίας ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα πρόσφατων επεισοδίων, αυτή τη φορά στο Περιστέρι, όπου ο βάναυσος ξυλοδαρμός μίας 13χρονης καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε πολύ γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.

Το επεισόδιο αφορά μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου, η οποία δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από συνομήλική της, ενώ αρκετά άλλα κορίτσια βρίσκονταν δίπλα παρακολουθώντας γελώντας και τραβώντας το βίντεο με τα κινητά τους. Φαίνεται πως αφορμή στάθηκε ένα αγόρι.

Στο υλικό που κυκλοφορεί, εμφανίζεται μια παρέα κοριτσιών στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας. Ξαφνικά, μία από αυτές επιτίθεται στη 13χρονη, χτυπώντας την επανειλημμένα, βρίζοντάς την και φτύνοντάς την, ενώ ακούγεται να φωνάζει: «Ότι είναι πρώην της δε στο είπε κανείς;».

Δείτε το βίντεο:

Η μητέρα του ανήλικου θύματος μίλησε δημόσια για όσα συνέβησαν, τονίζοντας ότι καμία από τις παρευρισκόμενες δεν μπήκε στη διαδικασία να σταματήσει την επίθεση ή να βοηθήσει το παιδί της.

Αντίθετα, όπως υποστήριξε, η μαθήτρια που βιντεοσκοπούσε το περιστατικό φαίνεται πως είχε ουσιαστικό ρόλο στην πρόκληση της επίθεσης. «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα τη χτύπησαν», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Η 13χρονη είναι σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όπως ανέφερε η μητέρα της, η οποία αποκάλυψε ότι έχει ήδη απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές για να καταγγείλει το περιστατικό.