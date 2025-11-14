Το φως της δημοσιότητας είδε ένα άγριο βίντεο με τον ξυλοδαρμό ενός 13χρονου παιδιού στο Περιστέρι, με αφορμή του περιστατικού να είναι ένα αγόρι.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε μια παρέα κοριτσιών στα σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας, βραδινές ώρες. Ένα κορίτσι ξεκίνησε να χτυπάει, να φτύνει και να κλωτσάει τη 13χρονη, φωνάζοντας «ότι είναι πρώην της δεν στο είπε κανείς; Δεν στο είπε κανείς ότι είναι πρώην της; Μωρή, δεν στο είπε κανείς;»,

Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», όπου και μίλησε η μητέρα της 13χρονης. Η γυναίκα ανέφερε ότι καμία κοπέλα δεν υπερασπίστηκε την κόρη της, ενώ το κορίτσι που βιντεοσκόπησε τον ξυλοδαρμό, φέρεται να έδωσε και την εντολή για την επίθεση.

«Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν» ανέφερε με τρεμάμενη φωνή.

Επίσης, σημείωσε ότι η κόρη της έχει υποστεί σοκ από την επίθεση, προσθέτοντας ότι απευθύνθηκε στην αστυνομία για το περιστατικό.

Προσοχή. Ακολουθεί βίντεο με σκληρές εικόνες:

Οι δηλώσεις της μητέρας της 13χρονης: