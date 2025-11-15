Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην Αττική.

Στην πρώτη περίπτωση, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 08:00 στον Κηφισό και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Λαμία, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να σκοτωθεί ο 42χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας.

Σχεδόν δύο ώρες αργότερα, στη λεωφόρο Λαυρίου στο Κορωπί, είχαμε σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα, συνέπεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένα άτομα.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς:

Και στις δύο περιπτώσεις, την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Εντωμεταξύ, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 05:30 το πρωί του Σαββάτου, στο ύψος της Υλίκης, και συγκεκριμένα στο 99ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού.

Στο τροχαίο ενεπλάκη ένα τουριστικό λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Ο οδηγός, από άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες και, μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων, ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τούμπαρε και δεν συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Ωστόσο, πέντε από τους επιβάτες, μαζί και ο οδηγός του λεωφορείου, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κάποιου, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.