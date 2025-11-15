Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την άγρια δολοφονία του Γιάννη Λάλα. Η Ελληνική Αστυνομία δουλεύοντας μεθοδικά κατάφερε να εξιχνιάσει την υπόθεση μέσα σε σχεδόν δύο εβδομάδες, από το «συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος του 42χρονου που, μεταξύ άλλων, έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις και συγκεκριμένα δύο Ελλήνων και δύο ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι πιθανότατα αύριο θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία. Τα άτομα αυτά φέρονται να έδρασαν για λογαριασμό του διαβόητου κακοποιού «Έντικ», οι οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι και έχει εμπλακεί σε πλήθος ποινικών υποθέσεων στη χώρα μας: ανθρωποκτονίες, εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί κ.ά. χωρίς μέχρι στιγμής να έχει συλληφθεί.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την πρώτη στιγμή συνέλεξε κρίσιμο βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή του Επταλόφου και της Αράχωβας, ενώ αξιοποίησε μαρτυρικές καταθέσεις και άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να φτάσει στις τέσσερις συλλήψεις. Οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει δύο όπλα για το «συμβόλαιο θανάτου» καθώς γάζωσαν τον Γιάννη Λάλα με Καλάσνικοφ και 9άρι πιστόλι.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιάννη Λάλα έγινε το βράδυ του Σαββάτου 1/11 στον Επτάλοφο που βρίσκεται κοντά στην Αράχωβα. Η δολοφονία του 42χρονου σημειώθηκε γύρω στις 23:00 όταν βγήκε από σαλέ όπου διέμενε με μια φίλη του και δύο ακόμη ζευγάρια ενώ οι δράστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν πολεμικό τυφέκιο και πιστόλι 9 χιλιοστών, τον πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση.

Την αστυνομία ειδοποίησε η φίλη του θύματος, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική, καθώς σε κοντινή απόσταση βρέθηκε φλεγόμενο όχημα, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών.

Ο Γιάννης Λάλας ήταν γνωστός στις Αρχές και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ως πιθανός φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς και για τη δολοφονία ενός 44χρονου πυγμάχου.

Ο 42χρονος όμως είχε αθωωθεί και για τις δύο υποθέσεις, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για τη σύνδεσή του με τα εγκλήματα.