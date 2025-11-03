Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο που δείχνει να έχει τυλιχτεί στις φλόγες το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήσαν οι δύο εκτελεστές του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Το ΙΧ ήταν κλεμμένο από τον Άγιο Δημήτριο και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε προλάβει να ειδοποιήσει τις αρχές.

Η ΕΡΤ μετέδωσε βίντεο που δείχνει το όχημα στις φλόγες και ανέφερε ότι οι αστυνομικοί μετά την κατάσβεση εντόπισαν στα πίσω καθίσματα δύο όπλα.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ένα καλάσνικοφ και ένα πιστόλι, που στάλθηκαν για ανάλυση.

Υπενθυμίζεται, ότι το θύμα της δολοφονικής επίθεσης στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.