Σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα αλλά και Αττική εκτείνονται οι έρευνες του «ελληνικού FBI» για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, αργά το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στον Επτάλοφο κοντά στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες έχουν ποινικό παρελθόν, με τον έναν εξ’ αυτών να έχει εμπλακεί, μεταξύ άλλων, σε απαγωγή επιχειρηματία, ληστείες και σε πυροβολισμούς. Εκτός από τους τέσσερις συλληφθέντες, οι Αρχές έχουν κατασχέσει 5 όπλα, αλλά και χρηματικό ποσό που εκτιμάται ότι προέρχεται από το «συμβόλαιο θανάτου» που εκτέλεσαν με θύμα τον 42χρονο.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου ανακρίνονται από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ αύριο, Κυριακή, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Τέλος, να σημειωθεί ότι κανένας απ’ τους τέσσερις δεν φαίνεται να είχε συμμετοχή στην αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον περασμένο Μάιο στη βορειοανατολική Αττική.

Πώς έγινε η δολοφονία

Ο 42χρονος είχε πέσει νεκρός στο μπαλκόνι ξενοδοχείου όπου διέμενε, μετά από βροχή από σφαίρες που δέχθηκε σε όλο του το σώμα. Η δολοφονία του είχε αποδοθεί σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να ήταν μέλος της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας που κινεί τα νήματα στο χώρο του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ είχε συγκρουστεί και με αρχηγικά μέλη της λεγόμενης «Greek Mafia».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αμφότεροι είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.