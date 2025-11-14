Τα μικροπλαστικά βρίσκονται παντού στην κουζίνα σας ακόμα και σε αντικείμενα που δεν το αντιλαμβάνεστε. Κάθε φορά που μαγειρεύετε με πλαστικά εργαλεία, μπορεί να διαχέονται μικροπλαστικά στο φαγητό σας.

Πρόκειται για σωματίδια πλαστικού μικρότερα από 5 χιλιοστά. Τα νανοπλαστικά είναι ακόμη πιο μικρά – από 1 έως 1.000 νανόμετρα, δηλαδή ένα κλάσμα του πλάτους μιας ανθρώπινης τρίχας.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα μικροπλαστικά συσσωρεύονται με τον χρόνο στους ιστούς και έχουν εντοπιστεί σχεδόν παντού στον ανθρώπινο οργανισμό, από το αίμα, και τους πνεύμονες, μέχρι τους όρχεις, τον πλακούντα, ακόμη και στον εγκέφαλο. Εκτιμάται ότι ο μέσος άνθρωπος εισπνέει 22 εκατομμύρια μικρο- και νανοπλαστικά τον χρόνο. Η έκθεση γίνεται με τρεις τρόπους: μέσω της αναπνοής, της πέψης και της επαφής.

Οι επιστήμονες τώρα προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό για την υγεία μας μακροπρόθεσμα – και αν μπορεί να συνδέεται με σοβαρές ασθένειες. Τα πρώτα στοιχεία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, καθώς έχουν σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού, με φλεγμονές, προβλήματα στο ήπαρ και στους πνεύμονες, με οξειδωτικό βλάβες, αλλά και βλάβες στο DNA, ακόμη και με καρκίνο.

Όσο οι ερευνητές θα συνεχίζουν το έργο τους αναζητώντας σαφή συμπεράσματα για τα προβλήματα που προκαλούν τα μικροπλαστικά στον ανθρώπινο οργανισμό, εσείς μπορείτε να μειώσετε την έκθεσή σας σε αυτά με μερικές απλές αλλαγές στα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας. Μια καλή αρχή, όπως επισημαίνουν ειδικοί στο CNET, είναι να ξεκινήσετε από την κουζίνας.

7 αντικείμενα που πρέπει να βγάλετε από την κουζίνα σας

1. Αντικολλητικά σκεύη με Teflon

Νέα έρευνα δείχνει ότι τα αντικολλητικά σκεύη, ιδιαίτερα αυτά με επικάλυψη Teflon, απελευθερώνουν μικροπλαστικά κατά το μαγείρεμα. Αρκεί μια ρωγμή στο τηγάνι για να απελευθερωθούν πάνω από 2 εκατομμύρια μικροπλαστικά.

2. Πλαστικά δοχεία φαγητού

Τα πλαστικά τάπερ και οι συσκευασίες delivery, όταν θερμαίνονται ή πλένονται, αφήνουν μικροπλαστικά στο φαγητό σας. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι όλα τα επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά δοχεία που χρησιμοποιούνται σε εστιατόρια διαχέουν μικροπλαστικά στο φαγητό.

3. Πλαστικά μαχαιροπίρουνα

Η χρήση πλαστικών μαχαιροπίρουνων, ειδικά με ζεστά φαγητά, ενισχύει την απελευθέρωση μικροπλαστικών, τα οποία τελικά καταλήγουν στο σώμα και το αίμα σας.

4. Φακελάκια τσαγιού

Πολλά φακελάκια τσαγιού περιέχουν πολυπροπυλένιο. Όταν βράζει το νερό, απελευθερώνουν δισεκατομμύρια σωματίδια μικροπλαστικών. Έρευνα διαπίστωσε ότι από ένα μόνο φακελάκι απελευθερώνονται μικροπλαστικά σε κάθε χιλιοστόμετρο νερού.

5. Ορισμένα μπαχαρικά

Το πρόβλημα εδώ δεν είναι το ίδιο το μπαχαρικό αλλά η πλαστική συσκευασία στην οποία συχνά τοποθετούνται. Πρόσφατη μελέτη βρήκε μικροπλαστικά σε όλα τα πλαστικά δοχεία μπαχαρικών που εξετάστηκαν.

6. Πλαστικά καλαμάκια

Τα καλαμάκια απελευθερώνουν μικροπλαστικά που μπορούν να περάσουν άμεσα στον οργανισμό, μέσω της κατάποσης. Επιπλέον, καταλήγουν σε νερά και εδάφη, μολύνοντας τα οικοσυστήματα. Περίπου 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν ετησίως στις υδάτινες οδούς.

7. Επενδύσεις κονσερβών

Παρότι έχει περιοριστεί η χρήση της BPA στις κονσέρβες, τα εναλλακτικά υλικά (όπως ακρυλικά και πολυεστερικά εποξικά) επίσης περιέχουν μικροπλαστικά.

Τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί γι’ αυτά;