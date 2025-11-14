Σε μία δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ενόψει της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια.

Όπως είπε αρχικά ο ίδιος την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, σε συνέντευξή του στο OPEN: «Είμαι πολύτεκνος, έχω τέσσερα παιδιά», με τον δημοσιογράφο να του λέει «έχετε και μια καλή βουλευτική αποζημίωση, είστε τυχερός».

«Τι έχω;», απάντησε αμέσως ο ίδιος, εξηγώντας ότι υπάρχει η αίσθηση στην κοινωνία ότι οι βουλευτές έχουν μια βουλευτική αποζημίωση που διασφαλίζουν τα πάντα. «Κι αν πω το ποσό θα πει κάποιος “μα τι λέτε!”», συμπλήρωσε.

«Η αποζημίωση είναι 5.000 ευρώ. Όπως και σε όλα τα κόμματα έτσι και σε εμάς, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Άρα, μένουν 4.000 ευρώ. Εγώ έχω τώρα πολιτικό γραφείο στη Δράμα, ενοίκιο, ρεύμα, θέρμανση… αυτά τα έξοδα δεν καλύπτονται από τη Βουλή. Όλα αυτά είναι άλλα 1.000 ευρώ».

(Δείτε το σημείο στο 1:00:55)

«Πάμε τώρα στις βενζίνες. Κάθε εβδομάδα ταξιδεύω Δράμα-Θεσσαλονίκη, 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Για τις βενζίνες δεν δίνει αποζημίωση η Βουλή. Μετά από τη Θεσσαλονίκη παίρνω το αεροπλάνο. Ζω στην Αθήνα, δεν θα πρέπει να φάω; Αν είμαι στη Δράμα έχω την οικογένειά μου εκεί. Μου μένουν 1.800 ευρώ, τα οποία τα μοιράζω, είναι για τα παιδιά».

«Τα λέω για να μην έχουμε την αίσθηση ότι οι βουλευτές κτλ (σ.σ. παίρνουν πολλά χρήματα). Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα».

«Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Κυριαζίδης.