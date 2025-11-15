Οι πρώτες σταγόνες που έπεσαν με ορμή στην γη της Μάνδρας την 15η Νοεμβρίου του 2017 δεν προμήνυαν αυτό που επακολούθησε. Μια εθνική τραγωδία. Ένας ορμητικός χείμαρρος. Εικοσιπέντε άνθρωποι που πνίγηκαν στην πόλη τους. Ένα ανείπωτο γεγονός.

του Λευτέρη Χ. Θεοδωρακόπουλου

Αυτοκίνητα μέσα σε πολυκατοικίες, χαλάσματα παντού, γκρεμισμένες πολυκατοικίες, άνθρωποι να παλεύουν με τα ορμητικά νερά και μετά… τα πάντα θαμμένα κάτω από την λάσπη. Εικόνες τριτοκοσμικής χώρας, μόλις 26χλμ από την πλατεία Συντάγματος.

Οχτώ χρόνια αργότερα το Newsbeast βρίσκεται στην περιοχή. Στην ατμόσφαιρα πλανάται ένα τεράστιο «ΓΙΑΤΙ;»…

Συναντήσαμε τον Αναστάσιο Μπερέτα, πρόεδρο Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και πληγέντων Μάνδρας. Λίγο πριν μας μιλήσει αντίκρυσε το μαρμάρινο μνημείο στην πλατεία και κοιτώντας το, είδε το όνομα του πατέρα του ανάμεσα σε άλλα 24. Βούρκωσε, «δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη, πως έφυγε έτσι…ήταν άδικο», μας είπε χαρακτηριστικά και ξέσπασε σε λυγμούς. Στο δακρυσμένο του πρόσωπο διακρίναμε τη θλίψη του και την απόγνωση του. Οχτώ χρόνια μετά, ζητά την δικαίωση, εκείνος και άλλοι συγγενείς βρίσκουν ακόμη κλειστές πόρτες!

«Θα είχε σωθεί ο πατέρας μου, Αν…!»

O Αναστάσιος Μπερέτας

Ο πατέρας του Αναστάσιου ήταν 47 χρονών, όταν ξεκίνησε να κάνει την δουλειά του εκείνο το πρωί, που σίγουρα ήταν από τα πρωινά που ο ήλιος δεν ήθελε να ξημερώσει και είχε κρυφτεί πίσω από τα πελώρια σκοτεινά σύννεφα. Ο κ. Μπερέτας λέει στο Newsbeast.gr: «Εγώ εκείνη την ημέρα έχασα τον πατέρα μου, ήταν οδηγός φορτηγού είχε ξεκινήσει από το Χαϊδάρι την ώρα που το φαινόμενο αυτό ήταν σε εξέλιξη. Πήγε να πάρει το φορτηγό του, γιατί είχε καύσιμα και πήγε να εκτελέσει το δρομολόγιο του το οποίο ήταν προγραμματισμένο για πρώτη στάση Θήβα και μετέπειτα στο Καρπενήσι. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό το βρήκε μπροστά στο δρόμο, τα φερτά υλικά χτυπήσανε το φορτηγό, γύρισαν το φορτηγό ανάποδα και στην συνέχεια το ρέμα τον παρέσυρε και τον έστειλε στην Ελευσίνα. Προηγουμένως την ώρα που ξεκίνησε από το σπίτι αυτό το φαινόμενο βρισκόταν σε εξέλιξη. Επομένως είχαν τον χρόνο όλοι αυτοί οι άνθρωπο που απαρτίζουν την πολιτική προστασία να τον είχαν σώσει (αφού έπαιρναν τα σωστά μέτρα πρόληψης). Θα είχε αποφευχθεί όλο αυτό αν τον είχαν σταματήσει πριν μπει στην παλιά εθνική οδό και αυτή την στιγμή να ήταν μαζί μου, να μιλάγαμε, να έβλεπε τα εγγόνια του, να έβλεπε τα παιδιά του, να έβλεπε τη γυναίκα του αλλά αυτή την στιγμή δυστυχώς δεν είναι μαζί μας». Εκείνη την στιγμή βουρκώνει ξανά και επανέρχεται λίγο μετά στην συζήτηση μας, με τις αναμνήσεις να ξεπηδούν και να τον «συντρίβουν», «Μπροστά από το φορτηγό που οδηγούσε ο πατέρας μου εκινείτο ένα φορτηγό πιο ελαφρύ. Ο πατέρας μου του είπε “θα μπω εγώ μπροστά για να φτάσουμε στην Αγιά Σωτήρα”. Ήταν δύσκολο να τους σταματήσει κάποιος καθώς όπως καταλαβαίνετε στην Παλαιά Εθνική Οδό δεν μπορούσαν να κάνουν αναστροφή τα φορτηγά. Ξεκινώντας να πάμε, λοιπόν, στην Αγιά Σωτήρα που βρίσκεται σε υψηλό υψόμετρο στο παρμπρίζ του πίσω φορτηγού έπεσε ένα δέντρο και το ακινητοποίησε. Έβλεπα το φορτηγό του πατέρα μου να πέφτει πάνω σε φερτά υλικά που είχαν κατέβει από το ποτάμι (όπως πέτρες, βράχους) και είδα το φορτηγό βάρους 50 τόνων να παρασύρεται, να το γυρνάει όλο τούμπα. Η φορά του ρέματος είναι τέτοια που τον πατέρα μου τον έστειλε στην θάλασσα της Ελευσίνας, τον έσυρε δηλαδή σε μία διαδρομή 7 χιλιομέτρων».

Το Μνημείο

Σε ότι αφορά το μνημείο ο Αναστάσιος Μπερέτας αναφέρει στο Newsbeast.gr ότι το μνημείο είναι σημείο αναφοράς για την πόλη της Μάνδρας για να μην ξεχαστεί αυτή η ημέρα.

«Πρόκειται για ένα μνημείο μνήμης και σεβασμού στα 25 θύματα της τραγικής τραγωδίας που έγινε στις 15 Νοεμβρίου του 2017. Ένα μνημείο που έπρεπε να είχε γίνει πολλά χρόνια τώρα, έπρεπε να περάσουν οχτώ χρόνια για να γίνει και να δείξει η πόλη τον σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους.

Αρμόδιος Δρίκος, δήμαρχος Μάνδρας: Η πόλη έχει θωρακιστεί

Μιλώντας στο Newsbeast.gr ο δήμαρχος Μάνδρας με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του μνημείου σημειώνει ότι η πόλη του έχει θωρακιστεί για να αντιμετωπιστούν ανάλογα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ειδικότερα επισημαίνει, «Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στήνουμε το μνημείο για τους 25 συνανθρώπους μας που χάθηκαν εκείνη την τραγική ημέρα. Το μνημείο αυτό αποτελεί έναν φάρο εκτός από την μνήμη στο παρελθόν και ένα φάρο αισιοδοξίας για το μέλλον. Έχουμε κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό με βάσει τα επιστημονικά δεδομένα να μπορέσουμε να εκτρέψουμε τα ρέματα έξω από την πόλη, που τα έχουμε εκτρέψει, να κάνουμε λεκάνες απορροής και ανάσχεσης στο όρο Πατέρας, από όπου προήλθε η πλημμύρα και όλα εκείνα τα έργα που χρειάζονται για να προστατευτεί ο δήμος».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το ημερολόγιο έγραφε 15 Νοεμβρίου 2017. Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και της Νέας Περάμου. Μέσα σε μόλις 90 λεπτά καταρρακτώδους βροχής, δύο μεγάλα ρέματα κοντά στη Μάνδρα, «Σούρες» και «Αγία Αικατερίνη», υπερχειλίζουν, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού, φερτών υλικών και λάσπης να «πνίξουν» το μεγαλύτερο μέρος της πόλης.

Στις 06:39 το πρωί, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχεται την πρώτη τηλεφωνική κλήση για βοήθεια. Περίπου μισή ώρα αργότερα, η Αστυνομία εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως εξαιτίας της ισχυρής νεροποντής έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο 39ο χιλιόμετρο στην περιοχή της Νέας Περάμου και ότι υπάρχουν προβλήματα και στη Νέα Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Αχαΐας που εκτελούσε τη γραμμή Αθήνα – Πάτρα εγκλωβίζεται στην Εθνική Οδό, στον ανισόπεδο κόμβο του Θριασίου. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, με τους 12 επιβάτες του να βγαίνουν σώοι.

Με το πρώτο φως της ημέρας, αναδεικνύεται το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής: Σπίτια και καταστήματα, πλημμυρισμένα, αυτοκίνητα «κουβάρι» και σμπαραλιασμένα πάνω σε τοίχους και μια τεράστια έκταση, το μεγαλύτερο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Μάνδρας να έχει «θαφτεί» κάτω από τα νερά και τη λάσπη.

Αρχίζουν να αναφέρονται και οι πρώτοι νεκροί, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοούμενους. Θα περάσουν αρκετές ημέρες, μέχρις ότου τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ εντοπίσουν νεκρούς και τους τελευταίους από αυτούς.

Τραγικός απολογισμός: 25 νεκροί.