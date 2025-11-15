Από χθες, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, το «The Voice of Greece» δίνει τριπλό ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό και από ότι αποδεικνύεται, για ακόμη μία φορά, αποτέλεσε την πρώτη επιλογή για τη διασκέδασή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 19,0%. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 13,6%. 2.136.009 τηλεθεατές έμειναν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ έστω για 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε σε υψηλές θέσεις στην πλατφόρμα του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά τα acts των διαγωνιζόμενων και τις μοναδικές στιγμές που μας χάρισαν οι coaches.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΚΑΪ, στο χρονικό διάστημα 21:00-01:59, τερμάτισε πρώτος στο σύνολο κοινού με 16,9%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης και οι αγαπημένοι coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου δίνουν ραντεβού και απόψε, Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.