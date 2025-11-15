Ο Ανδρέας Τεττέη θα θυμάται για πάντα τον αγώνα με τη Σκωτία καθώς είναι αυτός στον οποίο έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας, παίρνοντας τη θέση του Βαγγέλη Παυλίδη που αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα τον νεαρό επιθετικό της Κηφισιάς που θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό από τον προσεχή Ιανουάριο και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τη Σκωτία τον έριξε στο ματς.

Στο 43ο λεπτό ο Παυλίδης αποχώρησε καθώς ένιωσε ενοχλήσεις και δεν μπορούσε να συνεχίσει, με τον Τεττέη να μπαίνει στη θέση του και να κάνει, έτσι, το ντεμπούτο του με το εθνόσημο στο στήθος.

Η Εθνική Ελλάδας προηγείται με 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου χάρη στο γκολ του Μπακασέτα με σουτ στο 7ο λεπτό.