Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο ανηλίκων, ηλικίας 16 και 14 ετών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Σύμφωνα με το tempo24.news σύμφωνα με ένας πατέρας κατήγγειλε ότι δυο ανήλικοι προσέγγισαν τον γιό του έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον ξυλοκόπησαν άγρια με χτυπήματα στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των ανηλίκων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.