Σημαντική αλλαγή σημειώθηκε στην πολιτική ηγεσία των Κατεχομένων, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, που είχε τη στήριξη του προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις πρόσφατες «προεδρικές εκλογές» στη βόρεια Κύπρο, όπως ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Νικητής των εκλογών αναδείχθηκε ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Τουφάν Ερχιουμάν, συγκεντρώνοντας το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81% που έλαβε ο Ερσίν Τατάρ.

Ο Ερχιουρμάν διαφοροποιείται από τον Τατάρ ως προς το ότι θεωρεί μη ρεαλιστική την επιμονή του τελευταίου για λύση δύο κρατών και κυριαρχική, όχι πολιτική, ισότητα των δύο μερών.

CUMHURBASKANI TUFAN ERHURMAN pic.twitter.com/bCzz0p4G9y — Berkan Imamoğlu 🇺🇦 (@berkanimamoglu) October 19, 2025

Τα πρώτα στοιχεία από την καταμέτρηση δείχνουν, επίσης, ότι ο Μεχμέτ Χασγκιουλέρ λαμβάνει 0,23%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,34%, ο Αχμέτ Μποράν 0,15%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,18%.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το «Σύνταγμα» του ψευδοκράτους, για να αναδειχθεί νικητής από τον πρώτο γύρο απαιτείται ποσοστό άνω του 50%. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία θα οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους υποψηφίους, κάτι που στην περίπτωση των Ερχιουρμάν και Τατάρ δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς νικητής αναδείχθηκε ο πρώτος με συντριπτική διαφορά.

KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, saat 21.30’da Kızılbaş Parkı’nda KKTC'liler ile bir araya gelecek ve kutlama yapacak



Vatandaşlar Kızılbaş Parkı'nda toplanmaya başlandıhttps://t.co/tLKCMj6rfO pic.twitter.com/p9ObOviZzh — Medyascope (@medyascope) October 19, 2025

Συγχαρητήρια Χριστοδουλίδη σε Ερχιουμάν -«Ευκαιρία για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων»

Τον νέο «πρόεδρο» του ψευδοκράτους συνεχάρη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για «ευκαιρία» προκειμένου να γίνει επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν.

Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες. Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, επεσήμανε σε ανάρτησή της στο Χ ότι «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών». Παράλληλα, συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για την επικράτησή του και εξέφρασε την ελπίδα ότι «η ανάδειξή του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».

Ερχιουρμάν: Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα ενεργώ σε συνεργασία με την Τουρκία

Ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) του ψευδοκράτους, Τουφάν Ερχιούρμαν, μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα έκανε τις πρώτες δηλώσεις του: «Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές μαζί ως τουρκοκυπριακός λαός. Θα πορευθούμε μαζί, θα κυβερνήσουμε μαζί». «Είμαι πλέον ο ‘Πρόεδρος’ όλων των πολιτών».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ερχιουρμάν ευχαρίστησε κάθε Τουρκοκύπριο που προσήλθε στις κάλπες και ψήφισε, λέγοντας: «Από τώρα και στο εξής, δεν είμαι πλέον Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Υπόσχομαι να είμαι ο ‘Πρόεδρος’ όλων των πολιτών μου, ανεξάρτητα από την κομματική τους τοποθέτηση».

Ο Ερχιουρμάν ευχαρίστησε τις οργανώσεις του CTP, τους ανεξάρτητους βουλευτές, τους εκπροσώπους των κοινωνικών κινημάτων και τον Σερντάρ Ντενκτάς που τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, λέγοντας: «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ειλικρινά τους πολίτες μας που μας έδειξαν την υποστήριξή τους, από το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, το Δημοκρατικό Κόμμα, το Κόμμα Αναγέννησης και άλλους πολιτικούς σχηματισμούς».

Τονίζοντας ότι φαίνεται να προηγείται σε όλες τις περιφέρειες, ο Ερχιουρμάν είπε ότι αυτή η εικόνα στέλνει ένα μήνυμα ενότητας στον ‘λαό’: «Ως τουρκοκυπριακός ‘λαός’, δεν είμαστε διχασμένοι ούτε κατακερματισμένοι. Η συνεργασία μας έχει νικήσει. Θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε αυτήν την συνεργασία».

Ο Έρχιουρμαν είπε ακόμα ότι η ‘προεδρία’ θα ασκείται με αμερόληπτη, δίκαιη και συμπεριληπτική προσέγγιση και «ο ‘πρόεδρος’ θα είναι ο θεματοφύλακας της ισότητας και της ελευθερίας. Θα συνεργαστούμε με όλα τα τμήματα της κοινωνίας με βάση την αξιοκρατία. Στόχος μας θα είναι η γη μας και τα παιδιά μας».

Δήλωσε πως φιλοδοξία του δεν ήταν να ‘κυβερνήσει’ μόνος του. «Θα ‘κυβερνήσουμε’ μαζί. Αυτή θα είναι μια ομαδική προσπάθεια».

Ο ηγέτης του CTP σημείωσε ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, θα υιοθετήσει μια διοικητική προσέγγιση που θα δίνει προτεραιότητα στην ισότητα και τη δικαιοσύνη στους ‘θεσμούς’.

Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ανέφερε ότι θα ενεργεί σε στενή διαβούλευση με την Τουρκία για θέματα ‘εξωτερικής πολιτικής’, λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να έχει την παραμικρή ανησυχία για αυτό το θέμα. Θα αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα ‘εξωτερικής πολιτικής’ σε διαβούλευση με τη Τουρκία».

ΑΚΕΛ: «Θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα»

«Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχουρμάν. Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για επίτευξη συνολικής λύσης», έγραψε στο X (πρώην Twitter), ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.