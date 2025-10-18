Το 2004 κυκλοφόρησε το διαφημιστικό σποτ No. 5 The Film για το θρυλικό άρωμα Chanel No. 5, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Νικολ Κίντμαν και σκηνοθέτη τον ταλαντούχο Μπαζ Λούρμαν, γνωστό για τις ταινίες «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Moulin Rouge!» και φυσικά το «Ο Υπέροχος Γκάτσμπι».

Πρόκειται για την πιο ακριβή τηλεοπτική διαφήμιση όλων των εποχών, με κόστος παραγωγής που έφτασε τα 33 εκατομμύρια δολάρια — περίπου 52 εκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Με διάρκεια μόλις 3 λεπτά, κάθε δευτερόλεπτο της διαφήμισης κόστισε γύρω στα 275.000–288.000 δολάρια. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δικαιώνει κάθε σεντ: η αισθητική του φιλμ, εμπνευσμένη από το ρομαντικό ύφος του Moulin Rouge!, συνδυάζεται με την πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τον οίκο Chanel.

Η Νικόλ Κίντμαν υποδύεται μια σταρ του σινεμά που προσπαθεί να ξεφύγει από τα φώτα της δημοσιότητας, για να ζήσει έναν απαγορευμένο έρωτα με έναν μυστηριώδη άνδρα, τον οποίο υποδύεται ο Rodrigo Santoro, γνωστός από τον ρόλο του Ξέρξη στην ταινία 300.

Η αμοιβή της ηθοποιού κυμάνθηκε μεταξύ 3 και 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ φορούσε μια εντυπωσιακή δημιουργία υψηλής ραπτικής του Karl Lagerfeld, ο οποίος επιμελήθηκε και τη συνολική καλλιτεχνική κατεύθυνση της καμπάνιας.

Την εμπειρία ολοκληρώνει η μουσική υπόκρουση από έργο του Claude Debussy, προσθέτοντας μια ακόμα διάσταση κομψότητας και πολυτέλειας στην παραγωγή.