Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 0-2 από τον ΠΑΟΚ και είναι πλέον στο -1 από την κορυφή, με τον Μάρκο Νίκολιτς να υποστηρίζει πως το αποτέλεσμα δεν ήταν δίκαιο, αναλαμβάνοντας παράλληλα το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί.

Η Ένωση ήθελε τη νίκη για να παραμείνει στην 1η θέση και να αφήσει στο -5 τους «ασπρόμαυρους» αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά για αυτή, με τον προπονητή της να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

«Δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ περίεργο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί αυτό το σκορ, είχαμε ευκαιρίες, το δοκάρι, δείχναμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε.

Δεχθήκαμε ένα γκολ στο τέλος το οποίο απ’ ότι φάνηκε δεν μπορέσαμε να ανακάμψουμε. Στο δεύτερο κάναμε πολλά λάθη. Δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ από ένα παιδιαρώδες λάθος.

Το παιχνίδι δεν τελειώνει ούτε στο 40’, ούτε στο 45’, ούτε στο 49’. Τελειώνει στο 95’. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε.

Η απόδοση μας δεν ήταν καλή, κάναμε πολλά λάθη. Κι εγώ αναλαμβάνω το κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές».