«Να ανεβάσει τους τόνους» απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, κάλεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο Ρώσος πρόεδρος «δεν είναι ισχυρότερος από τη Χαμάς».

Ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, είπε ότι «χρειάζεται πίεση κατά της Μόσχας».

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να βάλει τέλος όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, αποστολές που αποδείχθηκαν δυσκολότερες από όσο ήλπιζε.

Αφού απέσπασε με πανηγυρισμούς μία συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και πλέον κρέμεται από μία κλωστή, ο Τραμπ έβαλε ως στόχο να κάνει το ίδιο στην Ουκρανία.

Την Παρασκευή υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πίεσε για κατάπαυση των εχθροπραξιών χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στα αιτήματά του για ενισχυμένη στρατιωτική υποστήριξη.

Παράλληλα, επανέλαβε τον διάλογο με τον Πούτιν και οι δύο τους συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Μία συνάντηση στην οποία, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι στο NBC, θέλει να συμμετάσχει: «Είμαι έτοιμος, το είπα και στον πρόεδρο».

«Ήθελε να μάθει την άποψή μου», είπε διαβεβαιώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θα τη συζητήσει με τον Πούτιν».

«Η άποψή μου είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, έχουμε ανάγκη από δύο πλευρές».