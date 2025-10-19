Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εξαπέλυσε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου ο ισραηλινός στρατός στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, λίγες ώρες μετά τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, οι επιδρομές αποτελούν απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες όμως η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού.

Η Ράφα και η ευρύτερη περιοχή της Χαν Γιουνές αποτέλεσαν τα βασικά σημεία των νέων χτυπημάτων, σύμφωνα με δημοσιογραφική μαρτυρία από το AFP.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου, με την ένταση να αναζωπυρώνεται επικίνδυνα.

Όπως αναφέρει το Al Jazzera επικαλούμενο ιατρικές πηγές στο νοσοκομείο Al-Aqsa, πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στην κεντρική Γάζα και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα, τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη βόρεια Γάζα, ανέφερε το Wafa.

«Διακόπτεται η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας»

Το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τις κατηγορίες της ισραηλινής κυβέρνησης κατά της Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η παύση της ανθρωπιστικής ροής εντείνει περαιτέρω την κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου οι ανάγκες για φάρμακα, τρόφιμα και βασικά αγαθά παραμένουν εξαιρετικά αυξημένες. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το πότε ή υπό ποιες συνθήκες θα επανεκκινήσει η βοήθεια.

«Στόχος η εξάλειψη άμεσης απειλής»

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), «η επίθεση είχε στόχο την εξάλειψη άμεσης απειλής και πραγματοποιήθηκε έπειτα από κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Ο στρατός τόνισε ότι θα συνεχίσει να απαντά αποφασιστικά σε κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τις δυνάμεις του.

Έκτακτη σύσκεψη Νετανιάχου με την ηγεσία ασφαλείας για τις επιθέσεις της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε εκτάκτως σύσκεψη με τους επικεφαλής της ασφάλειας, με αντικείμενο την απάντηση στις σημερινές επιθέσεις της Χαμάς κατά ισραηλινών στρατευμάτων, καθώς και το ζήτημα της επιστροφής των νεκρών ομήρων.

Σύμφωνα με την Times of Israel, η απόφαση ανακοινώθηκε μέσω του γραφείου υπουργού που συμμετείχε στη συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου έδωσε αυτή την εντολή «μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς» και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Λίγο νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιδρομές» στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, «τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός), οι οποίες ενεργούσαν για να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα, με βάση με τους όρους της συμφωνίας».

Κατς: Η Χαμάς θα πληρώσει μεγάλο τίμημα για τα σημερινά πλήγματα εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών

Ηχηρή προειδοποίηση στη Χαμάς έστειλε από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, λέγοντας ότι «θα πληρώσει μεγάλο τίμημα για κάθε πλήγμα που είχε στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Παράλληλα, αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ δήλωσε ότι «υπάρχει ενδεχόμενο και άλλων πληγμάτων» εναντίον της Χαμάς σε απάντηση στις «παραβιάσεις», όπως τις χαρακτήρισε, της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση.

«Οι IDF θα απαντήσουν με ιδιαίτερη ισχύ εναντίον των τρομοκρατικών υποδομών της Χαμάς»

Ο αξιωματικός, που ενημέρωνε τους δημοσιογράφους, επισήμανε ότι σήμερα σημειώθηκαν τρία περιστατικά κατά τα οποία ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν σε ισραηλινά στρατεύματα πίσω από την «κίτρινη γραμμή», όπου έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, στις περιοχές της Ράφα (νότια) και της Μπέιτ Λάχια (βόρεια).

Την ίδια ώρα οι IDF επανέλαβαν την προειδοποίησή τους προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας να αποφεύγουν να εισέρχονται σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και να μην πλησιάζουν τα ισραηλινά στρατεύματα.

«Μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας και την εγκληματική επίθεση που εξαπέλυσαν τρομοκρατικά στοιχεία της Χαμάς σήμερα το πρωί, οι IDF θα απαντήσουν με ιδιαίτερη ισχύ εναντίον των τρομοκρατικών υποδομών και στοιχείων της Χαμάς», σημείωσε ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Οι IDF επαναλαμβάνουν την προειδοποίησή τους: για τη δική σας ασφάλεια και λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων παραμείνετε μόνο στη δυτική πλευρά της κίτρινης γραμμής», πρόσθεσε.

Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας και οι τοπικές υγειονομικές Αρχές επισήμαναν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και τα πυρά πυροβολικού.