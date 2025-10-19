Τη δική της εκδοχή για τα σημερινά γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο την εκεχειρία Ισραήλ – Χαμάς παρουσίασε η παλαιστινιακή οργάνωση, απαντώντας στις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που ακολούθησαν.

Κατά το αφήγημα της Χαμάς, που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης προσκείμενα σε αυτή στη Λωρίδα της Γάζας, η επιχείρηση είχε στόχο τον Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, επικεφαλής μιας ένοπλης ομάδας με υποστήριξη από το Ισραήλ, η οποία δραστηριοποιείται εντός τομέα που βρίσκεται υπό ισραηλινή επιτήρηση σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός.

Πέραν αυτής της πληροφορίας, δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό από την πλευρά της Χαμάς. Ωστόσο, η απάντηση του Ισραήλ ήρθε σχεδόν άμεσα, με αεροπορικές επιδρομές ως αντίποινα για επίθεση εναντίον στρατιωτών του. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη δήλωση για το συμβάν.

Παράλληλα, η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ γνωστοποίησε ότι μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν «πολλαπλές επιθέσεις» εναντίον ισραηλινών δυνάμεων σε περιοχές εκτός της «κίτρινης γραμμής», δηλαδή της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων εκτόξευση ρουκετών και ελεύθερους σκοπευτές. Οι επιθέσεις χαρακτηρίστηκαν «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας».

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη επίθεση στη Ράφα αφορούσε ενέργεια ενόπλων κατά των δυνάμεων IDF, που προκάλεσε αεροπορικά αντίποινα.

Times of Israel: Επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις

Η ιστοσελίδα Times of Israel μετέδωσε ότι «τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη νότια Γάζα», και ότι αυτή ήταν «η τελευταία από σειρά παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χαμάς». Το IDF, πάντως, δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη τοποθέτηση. Όπως επίσης ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, την Παρασκευή προηγουμένως, μαχητές είχαν βγει από σήραγγα κοντά στη Ράφα και άνοιξαν πυρ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών που επικαλούνταν «αξιόπιστες πληροφορίες» περί επικείμενης παραβίασης της εκεχειρίας από την οργάνωση. Η Χαμάς διέψευσε τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς. Το State Department ανέφερε πως η παραβίαση, αν πραγματοποιηθεί, θα ισοδυναμεί με «σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας», θέτοντας σε κίνδυνο τον παλαιστινιακό λαό.

A woman was physically assaulted and injured this morning by Israeli settler militias in the town and Turmus Ayya, northeast of Ramallah, the occupied West Bank. pic.twitter.com/ydniCliSeq — Quds News Network (@QudsNen) October 19, 2025

Σοβαρή παραβίαση

Οι αεροπορικές επιδρομές της Κυριακής εκτιμάται ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση στη συμφωνία εκεχειρίας, η οποία ισχύει από τις 11 Οκτωβρίου. Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για την υπονόμευσή της, ενώ το Ισραήλ διατηρεί κλειστό το συνοριακό πέρασμα της Ράφα «μέχρι νεωτέρας». Παράλληλα, απαιτεί από τη Χαμάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με την απελευθέρωση των ομήρων.

Η Χαμάς έχει μέχρι στιγμής απελευθερώσει 20 ομήρους που κρατούσε εν ζωή και έχει παραδώσει τις σορούς 12 ακόμη από τους συνολικά 28. Η παλαιστινιακή οργάνωση υποστηρίζει ότι τα υπόλοιπα σώματα βρίσκονται παγιδευμένα κάτω από ερείπια και η ανάκτησή τους απαιτεί ειδικά μέσα και χρόνο.