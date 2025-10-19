Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ συνέχισε να ανταλλάσσει κατηγορίες με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Η ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel μεταδίδει πως «τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Γάζα, στη Ράφα, με αποτέλεσμα ο ισραηλινός στρατός να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Το περιστατικό αποτελεί την τελευταία παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς. Ο IDF δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα το περιστατικό.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, αρκετοί τρομοκράτες βγήκαν από ένα τούνελ στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί».

Νωρίτερα σήμερα, η Χαμάς είχε απορρίψει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».