Ιδιαίτερα εύθραυστη αποδεικνύεται η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι η Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον Παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση και δεν είναι σαφές ποιες πληροφορίες επικαλείται.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλοι οι ζωντανοί όμηροι έχουν απελευθερωθεί και τα πτώματα των νεκρών εξακολουθούν να επιστρέφονται στο Ισραήλ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ απελευθέρωσε 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα.

Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι έχει ήδη ενημερώσει τους άλλους εγγυητές της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, και ζήτησε από τη Χαμάς να τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει ακόμη την ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως τη Χαμάς να μην σκοτώνει αμάχους. «Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εισβάλουμε και να τους σκοτώσουμε», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αργότερα διευκρίνισε ότι δεν θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα στη Γάζα.

Την περασμένη εβδομάδα, το BBC Verify επαλήθευσε την αυθεντικότητα βίντεο που έδειχναν μια δημόσια εκτέλεση που πραγματοποιήθηκε από ένοπλους της Χαμάς στη Γάζα. Τα βίντεο έδειχναν αρκετούς άνδρες με όπλα να παρατάσσουν οκτώ άτομα, των οποίων τα χέρια ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη, πριν τα σκοτώσουν σε μια πολυσύχναστη πλατεία.

Το BBC Verify δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των μασκοφόρων ενόπλων, αν και ορισμένοι φαινόταν να φορούν τις πράσινες κορδέλες που συνδέονται με τη Χαμάς.

Το Σάββατο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έλαβε δύο ακόμη πτώματα από τη Γάζα, τα οποία η Χαμάς ισχυρίζεται ότι είναι όμηροι, αν και δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα.

Μέχρι στιγμής, τα λείψανα 10 από τους 28 νεκρούς ομήρους έχουν επιστραφεί στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό έως ότου η Χαμάς επιστρέψει τα υπόλοιπα πτώματα. Το πέρασμα της Ράφα είναι μια ζωτικής σημασίας πύλη για τους Παλαιστινίους που χρειάζονται ιατρική βοήθεια για να φύγουν από τη Γάζα και για χιλιάδες άλλους που θέλουν να επιστρέψουν.