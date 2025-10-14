Σοκαριστικό βίντεο που φέρεται να δείχνει εκτελέσεις Παλαιστινίων από τη Χαμάς προκαλεί έντονη ανησυχία ότι η ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα κινδυνεύει να καταρρεύσει, καθώς η οργάνωση φαίνεται να προσπαθεί να διατηρήσει την εξουσία της μέσω του φόβου.

Στα ανατριχιαστικά πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια ομάδα ανδρών φαίνεται να γονατίζει στο έδαφος με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη.

Ένοπλοι μαχητές -μερικοί φορώντας χαρακτηριστικές κορδέλες της Χαμάς– στέκονται πίσω τους με καλυμμένα πρόσωπα, πριν ακουστούν πυροβολισμοί και οι επτά γονατισμένοι άνδρες πέσουν στο έδαφος, προφανώς νεκροί.

Το σοκαριστικό βίντεο που φέρεται να δείχνει εκτελέσεις στον δρόμο στη Γάζα

Το πλήθος γύρω τους φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ» (Ο Θεός είναι μεγάλος) και χαρακτηρίζει τα θύματα «συνεργάτες» του Ισραήλ, καταγράφοντας τις σκηνές με τα κινητά τους.

Der Waffenstillstand ist noch keine 100 Stunden alt, und die Hamas tötet Palästinenser.



Die Terrororganisation herrscht durch Angst: Sie exekutiert Zivilisten, foltert Andersdenkende und schießt auf jene, die es wagen zu protestieren.



Palästinenser, die nach Nahrung oder… pic.twitter.com/I3UfNFd3vl — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) October 14, 2025

Το βίντεο, που εκτιμάται ότι τραβήχτηκε στη Γάζα τη Δευτέρα, έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς δημοσιεύτηκε μόλις λίγες μέρες μετά την έναρξη της ειρηνευτικής συμφωνίας με μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία στοχεύει στον τερματισμό της διετούς βίας.

Την ίδια ώρα, αναφορές κάνουν λόγο ότι η Χαμάς έχει ανακαλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της, προκειμένου να επανακτήσει τον έλεγχο περιοχών της Γάζας που εγκατέλειψε πρόσφατα ο ισραηλινός στρατός.

Ανησυχία για την εκεχειρία

Αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι η ειρηνευτική συμφωνία του Τραμπ μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, καθώς η Χαμάς δεν έχει επιστρέψει όλα τα πτώματα των 28 Ισραηλινών ομήρων που πέθαναν κατά την αιχμαλωσία τους – μέχρι στιγμής έχουν επιστραφεί μόνο τέσσερα.

Το βίντεο έχει διαδοθεί ευρέως με ισχυρισμούς ότι οι ένοπλοι είναι μαχητές της Χαμάς που εκτελούν Παλαιστίνιους. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Τον περασμένο μήνα, ωστόσο, οι Αρχές υπό τη Χαμάς παραδέχθηκαν ότι είχαν εκτελέσει τρεις άνδρες με την κατηγορία της συνεργασίας με το Ισραήλ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, αν το βίντεο είναι αυθεντικό, ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη πως η Χαμάς επιχειρεί να επιβάλει εκ νέου τον έλεγχό της μέσω του τρόμου και της βίας.

Το βίντεο συνοδευόταν από το μήνυμα:

«Η Χαμάς εκμεταλλεύεται την εκεχειρία με το Ισραήλ και εξοντώνει τους εσωτερικούς της αντιπάλους. Ποιος πιστεύει ακόμη σε αυτή την ειρήνη;»

Αναφορές για συγκρούσεις στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και άλλων ομάδων

Στο παρελθόν, η Χαμάς έχει κατηγορηθεί για δημόσιες εκτελέσεις στους δρόμους της Γάζας, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάζουν σφοδρά τέτοιες πρακτικές.

Στο μεταξύ, το Reuters έγραψε ότι η αποδυναμωμένη Χαμάς προσπαθεί να επιβληθεί ξανά στη Γάζα μετά την έναρξη της εκεχειρίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 33 άτομα στο πλαίσιο καταστολής εσωτερικών ομάδων που αμφισβητούν την κυριαρχία της -και φέρεται να έχει την ανοχή των ΗΠΑ να επιβλέπει προσωρινά την περιοχή.

Σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας στη Γάζα, η οργάνωση έχει αρχίσει να επαναφέρει δυνάμεις στους δρόμους μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Χαμάς έχουν σκοτώσει 32 μέλη «μιας συμμορίας που συνδέεται με φατρία της Πόλης της Γάζας», ενώ έξι μέλη της ίδιας της οργάνωσης έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους.