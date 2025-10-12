Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και ενόπλων μελών της φατρίας Ντουγκμούς στην Πόλη της Γάζας, σε μία από τις πιο βίαιες εσωτερικές αντιπαραθέσεις μετά το τέλος των μεγάλων ισραηλινών επιχειρήσεων στον θύλακα.

Ένοπλοι της Χαμάς με καλυμμένα πρόσωπα αντάλλαξαν πυρά με μαχητές κοντά σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Πόλης της Γάζας.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς, δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν μια ένοπλη πολιτοφυλακή μέσα στην πόλη και ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες για να συλλάβουν τα μέλη της.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε αυτό που περιέγραψε ως «ένοπλη επίθεση από πολιτοφυλακή».

BREAKING: A video shows Hamas militias attacking the Dughmush family in the Al-Sabra neighborhood of Gaza City.



Many people have reportedly been executed by Hamas militias during the assault. pic.twitter.com/CSVTT29d8M — Ihab Hassan (@IhabHassane) October 12, 2025

Τοπικές ιατρικές πηγές δήλωσαν ότι 19 μέλη της φατρίας Ντουγκμούς σκοτώθηκαν, μαζί με οκτώ μαχητές της Χαμάς, από την έναρξη των συγκρούσεων το Σάββατο, σύμφωνα με το BBC.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα, όταν δύναμη της Χαμάς με περισσότερους από 300 μαχητές επιχείρησε να καταλάβει ένα συγκρότημα κατοικιών όπου είχαν οχυρωθεί ένοπλοι της φατρίας Ντουγκμούς.

Κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς δεκάδες οικογένειες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους υπό καταιγισμό πυρών, πολλοί από αυτούς εκτοπισμένοι ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Αυτή τη φορά ο κόσμος δεν έφευγε από ισραηλινές επιθέσεις», είπε ένας κάτοικος. «Έτρεχαν να σωθούν από τους ίδιους τους ανθρώπους τους».

Η Ντουγκμούς, μία από τις πιο γνωστές φατρίες της Γάζας, είχε εδώ και χρόνια τεταμένες σχέσεις με τη Χαμάς, και τα ένοπλα μέλη της έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα με την οργάνωση στο παρελθόν.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς ανέφερε ότι οι δυνάμεις του κινούνται για την αποκατάσταση της τάξης, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε ένοπλη δραστηριότητα εκτός του πλαισίου της αντίστασης» θα αντιμετωπιστεί με αυστηρότητα.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την έναρξη των συγκρούσεων.