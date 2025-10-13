Παρά την εκεχειρία, η Γάζα παραμένει σε αναβρασμό, με τις εντάσεις να μεταφέρονται στο εσωτερικό.

Σε επιχείρηση ασφαλείας που ακολούθησε την έναρξη της κατάπαυσης πυρός την Παρασκευή, δυνάμεις της Χαμάς φέρεται να σκότωσαν «32 μέλη συμμορίας» στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με πηγή των παλαιστινιακών υπηρεσιών ασφαλείας. Άλλοι έξι φέρεται να σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Ο αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι η επιχείρηση ασφαλείας στην Πόλη της Γάζας είχε ως στόχο μέλη μιας «επικίνδυνης συμμορίας που σχετιζόταν με οικογένεια στην Πόλη της Γάζας. Η επιχείρηση είχε οδηγήσει στη σύλληψη 24 ανθρώπων και τον τραυματισμό 30 άλλων».

Μετά την κατάπαυση πυρός στον διετή πόλεμο με το Ισραήλ, το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα έχει αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας σε μια προσπάθεια, όπως υποστηρίζει, να αποτρέψει κενό ασφαλείας που θα μπορούσε να καλυφθεί από ανομία και λεηλασίες.

Θυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενήμερες για τον επανεξοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η οργάνωση έχει λάβει αμερικανική έγκριση «για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα». Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, λίγο πριν από την άφιξή του στο Ισραήλ, σχετικά με τις αναφορές ότι η Χαμάς «επανεξοπλίζεται και οργανώνεται ως αστυνομική δύναμη των Παλαιστινίων», ο Τραμπ ανέφερε πως η οργάνωση επιχειρεί να αποκαταστήσει την τάξη έπειτα από μήνες πολέμου.

Κατηγορίες συνεργασίας με το Ισραήλ

Ο αξιωματούχος ασφαλείας δεν κατονόμασε τη συμμορία που εμπλέκεται στο περιστατικό, αν και υπάρχουν αρκετές φατρίες στη Γάζα που εδώ και καιρό θεωρούνταν αντίπαλες στη Χαμάς, αλλά εξέφρασαν πιο ανοιχτά αντίθετες θέσεις όσο ο πόλεμος εξελισσόταν.

Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ότι η συμμορία δεν ανήκει σε οργάνωση υπό την ηγεσία του πιο γνωστού μαχητή κατά της Χαμάς, Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, που έχει ως έδρα του τη Ράφα στη νότια Γάζα, μια περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ.

Η Χαμάς έχει κατηγορήσει τον Αμπού Σαμπάμπ και τους υποστηρικτές του ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ. Ο ίδιος αρνείται ότι λαμβάνει ισραηλινή στήριξη ή ότι έχει επαφές με τον ισραηλινό στρατό.

Ο αξιωματούχος ασφαλείας της Χαμάς δήλωσε ότι υψηλόβαθμος συνεργάτης του Αμπού Σαμπάμπ «εξουδετερώθηκε» από τότε που η εκστρατεία ασφαλείας ξεκίνησε με την κατάπαυση πυρός, αλλά δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη η αναζήτηση του Αμπού Σαμπάμπ. «Η εκστρατεία ασφαλείας συνεχίζει και κλιμακώνεται μέχρι το ζήτημα αυτό να λήξει εντελώς και καμία πλευρά δεν θα επιτραπεί να παραβιάσει τον νόμο», πρόσθεσε.