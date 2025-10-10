Ισραηλινά μέσα έφεραν στο φως της δημοσιότητας τη συμφωνία που υπεγράφη από τη Χαμάς και τους διεθνείς μεσολαβητές, η οποία περιγράφει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καθώς και την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων.

Το έγγραφο, το οποίο φέρει την υπογραφή του Αμερικανού διαμεσολαβητή, Στιβ Γουίτκοφ, προβλέπει ότι, μετά την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ θα προχωρήσει σε άμεση παύση «όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών πληγμάτων και των βομβαρδισμών πυροβολικού».

Τα στάδια

Ως πρώτο βήμα, το έγγραφο αναφέρεται στην ανακοίνωση του τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ότι τα μέρη συμφώνησαν να εφαρμόσουν τα απαραίτητα βήματα για τον σκοπό αυτό».

Δεύτερο βήμα είναι πως «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μόλις εγκριθεί η συμφωνία από την ισραηλινή κυβέρνηση», ενώ το Ισραήλ θα αναστείλει και την εναέρια επιτήρηση σε περιοχές από τις οποίες έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις.

Το τρίτο σκέλος της συμφωνίας διευκρινίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα διοχετεύεται στη Λωρίδα της Γάζας με τρόπο αντίστοιχο εκείνου που είχε συμφωνηθεί τον Ιανουάριο, διασφαλίζοντας συνεχή ροή εφοδίων στους αμάχους.

חשיפה: מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס תחת הכותרת "סיום כולל למלחמת עזה" – כולל חתימת המתווכות. המסמך מגלה שבתוך 72 שעות על חמאס למסור את כל המידע שברשותו על החללים למנגנון שיוקם – במעורבות קטר, מצרים, טורקיה והצלב האדום. שחרורם – ללא טקסים או סיקור תקשורתי@gilicohen10 pic.twitter.com/MQ81WI5Pce — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2025

Το τέταρτο στάδιο καθορίζει τις περιοχές από τις οποίες πρόκειται να αποσυρθεί ο Ισραηλινός στρατός με ρητή πρόβλεψη ότι δεν θα επιστρέψει σε αυτές, κατοχυρώνοντας έτσι την αποστρατιωτικοποίησή τους στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η επιστροφή των ομήρων

Στο πέμπτο στάδιο, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία, μόλις ολοκληρωθεί η αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, η Χαμάς θα προχωρήσει εντός 72 ωρών στην απελευθέρωση όλων των ομήρων -τόσο ζωντανών όσο και νεκρών-, αφού πρώτα συλλέξει και επαληθεύσει πληροφορίες για την τύχη κάθε ατόμου που κρατείται από τις διάφορες παλαιστινιακές οργανώσεις. Τα στοιχεία αυτά θα διαβιβαστούν στον Ερυθρό Σταυρό και στους διεθνείς μεσολαβητές, ενώ, σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να παραδώσει πληροφορίες για τους νεκρούς Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας της Γάζας.

Σε αντίθεση με προηγούμενες πρακτικές, η Χαμάς φέρεται, σύμφωνα με τη Jeruselem Post να συμφώνησε να απελευθερώσει τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς ομήρους, χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, επιδιώκοντας να διατηρηθεί χαμηλό προφίλ στη διαδικασία.

Παράλληλα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει έναν συμφωνημένο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας, επίσης χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη ή δημόσιες δηλώσεις.

Έκτο και τελευταίο βήμα είναι πως «θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας από εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλες χώρες, η οποία θα συμφωνηθεί από τα μέρη, για να παρακολουθεί την εφαρμογή από τις δύο πλευρές και να συντονίζεται μαζί τους».

Σε δήλωσή τους προς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ υπογράμμισαν: «Πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας, προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρήνη που θα τερματίσει τα βάσανα των Παλαιστινίων και των κρατουμένων.», όπως μετέδωσε το Al Jazeera.