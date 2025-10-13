Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι 20 τελευταίοι εν ζωή όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας επέστρεψαν στο Ισραήλ σήμερα το πρωί.

«Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε σειρά μηνυμάτων που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, υποδεχόμενο τους Ελκάνα Μπόχμποτ, Ρομ Μπρασλάφσκι, Νιμρόντ Κοέν, Άριελ και Νταβίντ Κούνιο, Εβιατάρ Νταβίντ, Μαξίμ Χερκίν, Εϊτάν Χορν, Σεγκέβ Καλφόν, Μπαρ Κούπερσταϊν, Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, Αβινατάν Ορ και Ματάν Ζανγκάουκερ, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατά την 738η ημέρα της κράτησής τους στη Γάζα.

Το υπουργείο είχε υποδεχθεί με τον ίδιο τρόπο σήμερα το πρωί την απελευθέρωση της πρώτης ομάδας 7 εν ζωή ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ. Πρόκειται για τους Όμρι Μιράν, Ματάν Άνγκρεστ, Ζιβ Μπέρμαν, Γκάλι Μπέρμαν, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, Αλόν Οχέλ και Εϊτάν Μορ.