Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανέφερε ότι οι σοροί τεσσάρων ομήρων που απελευθέρωσε η Χαμάς έφτασαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (Αμπού Καμπίρ), όπου οι ιατροδικαστές θα επαληθεύσουν την ταυτότητά τους και θα διενεργήσουν νεκροψίες για να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τις συνθήκες του θανάτου τους.

Η Χαμάς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι σοροί που απελευθέρωσε ανήκαν στον Γκάι Ιλουζ, τον Γιόσι Σαράμπι, τον Μπίπιν Τζόσι και τον αξιωματικό του Ισραηλινού Στρατού Cpt. Ντάνιελ Πέρεζ.

🟡 Four coffins of deceased hostages, escorted by IDF and ISA forces, crossed the border into the State of Israel a short while ago and are on their way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out.



IDF representatives are… — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

«Τέσσερα φέρετρα με νεκρούς ομήρους συνοδεύονται αυτή τη στιγμή από τις δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της ISA καθ’ οδόν προς το Ισραήλ, όπου θα μεταφερθούν στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής για τις διαδικασίες ταυτοποίησης», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ζητώντας από το κοινό να επιδείξει σεβασμό και ευαισθησία.

Four coffins of deceased hostages have been escorted by Israel Police forces to the National Center of Forensic Medicine in Abu Kabir, where the identification process will continue.



Forensic Identification officers and volunteers from the Police Dental Identification Unit are… pic.twitter.com/W1EXWEH6Rw — Israel Police (@israelpolice) October 13, 2025

Πριν από την είσοδο σε ισραηλινό έδαφος, θα τηρηθεί στρατιωτικό πρωτόκολλο στη Λωρίδα της Γάζας στη μνήμη των ομήρων. Στο πλαίσιο αυτού του πρωτοκόλλου, στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα τυλίξουν τα φέρετρα με ισραηλινές σημαίες, θα αποτίσουν τιμή και θα απαγγείλουν ένα κεφάλαιο από το Βιβλίο των Ψαλμών.

«Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων», πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή αστυνομία σημείωσε ότι «οι αστυνομικοί της Εγκληματολογικής Ταυτοποίησης και οι εθελοντές από την Οδοντιατρική Μονάδα Ταυτοποίησης της Αστυνομίας είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν την ταυτοποίηση μαζί με ιατρικές και εγκληματολογικές αρχές».