Άτομα όλων των ηλικιών πανηγυρίζουν ξέφρενα στο Ισραήλ και όχι άδικα, καθώς ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος των εχθροπραξιών, αλλά συνοδεύτηκε και με την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Όσοι και όσες άντεξαν τις 738 ημέρες αιχμαλωσίας από τη στιγμή που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, επέστρεψαν σπίτι τους, με τις οικογένειες τους να τούς υποδέχονται θερμά και να τους σφιχταγκαλιάζουν.

Οι Times of Israel έγραψαν για τους ομήρους που απελευθερώθηκαν, σημειώνοντας ότι πριν επανενωθούν με τις οικογένειες τους, μεταφέρθηκαν σε στρατιωτική βάση για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις.

Ακολουθούν τα άτομα που επιβίωσαν στη Γάζα που ήταν υπό ασφυκτική πολιορκία:

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ – 24

Απήχθη από το φεστιβάλ Nova

Ματάν Ζανγκάουκερ – 25

Απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ

Σεγκέβ Κάλφον – 27

Απήχθη προσπαθώντας να διαφύγει από το Nova

Νιμρόντ Κοέν – 20

Δεκανέας των IDF σε υπηρεσία κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ

Αριέλ Κούνιο και Νταβίντ Κούνιο – 28 και 35

Αδέλφια που απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ

Μπαρ Κούπερσταϊν – 23

Φρουρός ασφαλείας στο Nova

Όμρι Μιράν – 48

Απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νάχαλ Οζ

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν – 28

Δίδυμα αδέλφια που απήχθησαν από κιμπούτς

Ελκάνα Μποχμπότ – 36

Απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Nova

Ρομ Μπρασλάβσκι – 21

Φρουρός ασφαλείας στο Nova

Εβιάταρ Νταβίντ – 24

Απήχθη στο φεστιβάλ Nova

Αβινατάν Ορ – 32

Απήχθη στο φεστιβάλ Nova

Αλόν Όχελ – 24

Απήχθη στο φεστιβάλ Nova

Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα – 25

Είχε απαχθεί στο φεστιβάλ Nova

Μαξίμ Χέρκιν – 37

Είχε πάει στο φεστιβάλ Nova τυχαία

Εϊτάν Χορν – 38

Απήχθη από το σπίτι του αδελφού του στο κιμπούτς Νιρ Οζ