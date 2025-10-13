Άτομα όλων των ηλικιών πανηγυρίζουν ξέφρενα στο Ισραήλ και όχι άδικα, καθώς ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος των εχθροπραξιών, αλλά συνοδεύτηκε και με την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.
Όσοι και όσες άντεξαν τις 738 ημέρες αιχμαλωσίας από τη στιγμή που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, επέστρεψαν σπίτι τους, με τις οικογένειες τους να τούς υποδέχονται θερμά και να τους σφιχταγκαλιάζουν.
Οι Times of Israel έγραψαν για τους ομήρους που απελευθερώθηκαν, σημειώνοντας ότι πριν επανενωθούν με τις οικογένειες τους, μεταφέρθηκαν σε στρατιωτική βάση για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις.
Ακολουθούν τα άτομα που επιβίωσαν στη Γάζα που ήταν υπό ασφυκτική πολιορκία:
Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ – 24
Απήχθη από το φεστιβάλ Nova
Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ – 24
Ματάν Ζανγκάουκερ – 25
Απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ
Ματάν Ζανγκάουκερ – 25
Σεγκέβ Κάλφον – 27
Απήχθη προσπαθώντας να διαφύγει από το Nova
Νιμρόντ Κοέν – 20
Δεκανέας των IDF σε υπηρεσία κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ
Αριέλ Κούνιο και Νταβίντ Κούνιο – 28 και 35
Αριέλ Κούνιο και Νταβίντ Κούνιο – 28 και 35
Αδέλφια που απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ
Αδέλφια που απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ
Μπαρ Κούπερσταϊν – 23
Μπαρ Κούπερσταϊν – 23
Φρουρός ασφαλείας στο Nova
Όμρι Μιράν – 48
Απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νάχαλ Οζ
Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν – 28
Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν – 28
Δίδυμα αδέλφια που απήχθησαν από κιμπούτς
Δίδυμα αδέλφια που απήχθησαν από κιμπούτς
Ελκάνα Μποχμπότ – 36
Ελκάνα Μποχμπότ – 36
Απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Nova
Ρομ Μπρασλάβσκι – 21
Ρομ Μπρασλάβσκι – 21
Φρουρός ασφαλείας στο Nova
Εβιάταρ Νταβίντ – 24
Απήχθη στο φεστιβάλ Nova
Αβινατάν Ορ – 32
Απήχθη στο φεστιβάλ Nova
Αλόν Όχελ – 24
Απήχθη στο φεστιβάλ Nova
Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα – 25
Είχε απαχθεί στο φεστιβάλ Nova
Μαξίμ Χέρκιν – 37
Είχε πάει στο φεστιβάλ Nova τυχαία
Εϊτάν Χορν – 38
Απήχθη από το σπίτι του αδελφού του στο κιμπούτς Νιρ Οζ