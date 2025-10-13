Άτομα όλων των ηλικιών πανηγυρίζουν ξέφρενα στο Ισραήλ και όχι άδικα, καθώς ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος των εχθροπραξιών, αλλά συνοδεύτηκε και με την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Όσοι και όσες άντεξαν τις 738 ημέρες αιχμαλωσίας από τη στιγμή που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, επέστρεψαν σπίτι τους, με τις οικογένειες τους να τούς υποδέχονται θερμά και να τους σφιχταγκαλιάζουν.

Οι Times of Israel έγραψαν για τους ομήρους που απελευθερώθηκαν, σημειώνοντας ότι πριν επανενωθούν με τις οικογένειες τους, μεταφέρθηκαν σε στρατιωτική βάση για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις.

Ακολουθούν τα άτομα που επιβίωσαν στη Γάζα που ήταν υπό ασφυκτική πολιορκία:

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ – 24

Απήχθη από το φεστιβάλ Nova

Ματάν Ζανγκάουκερ – 25

Απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ

Σεγκέβ Κάλφον – 27

Απήχθη προσπαθώντας να διαφύγει από το Nova

Νιμρόντ Κοέν – 20

Δεκανέας των IDF σε υπηρεσία κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ

The mother of Israeli hostage Matan Zangauker held a video chat with her son for the first time in over two years as he was about to be released from Hamas captivity in Gaza telling him, the 'war is over' and he is coming home https://t.co/0OWiwtiXHn pic.twitter.com/isL2e4wND3