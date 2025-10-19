Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στην πόλη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση πυρών που δέχτηκαν ισραηλινές δυνάμεις από «τρομοκράτες», όπως τους χαρακτήρισε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), «η επίθεση είχε στόχο την εξάλειψη άμεσης απειλής και πραγματοποιήθηκε έπειτα από κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Ο στρατός τόνισε ότι θα συνεχίσει να απαντά αποφασιστικά σε κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τις δυνάμεις του.