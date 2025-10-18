«Σταματήστε εκεί που βρίσκεστε» ήταν το μήνυμα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε Κίεβο και Μόσχα, ώστε να μπει τέλος στον αιματηρό πόλεμο, μετά από την πολύωρη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ έχει δείξει πολλές φορές την ενόχλησή του για τη σύγκρουση από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πριν από εννέα μήνες.

Με τις τελευταίες δηλώσεις του, όμως, φαίνεται να ξαναγυρνά στη θέση ότι η Ουκρανία πρέπει να σταματήσει να προσπαθεί να ανακτήσει τα εδάφη που έχασε από τη Ρωσία, εκτιμά το associated press.

«Ας σταματήσουν εδώ που είναι. Ας δηλώσουν και οι δύο “νίκη” και ας αφήσουμε την Ιστορία να αποφασίσει!», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Αργότερα, φτάνοντας στη Φλόριντα για το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ κάλεσε ξανά και τις δύο πλευρές «να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο», υπονοώντας ότι η Μόσχα θα κρατήσει τα εδάφη που έχει ήδη καταλάβει.

«Πηγαίνεις σύμφωνα με τη γραμμή του μετώπου, όπου κι αν είναι — αλλιώς γίνεται πολύ περίπλοκο», είπε στους δημοσιογράφους. «Σταματάς στη γραμμή του μετώπου, και οι δύο πλευρές πηγαίνουν σπίτι τους, στις οικογένειές τους, σταματάνε το σκοτωμό — και αυτό πρέπει να είναι το τέλος».

Οι δηλώσεις αυτές σηματοδότησαν άλλη μια αλλαγή στάσης από τον Τραμπ για τον πόλεμο. Τις τελευταίες εβδομάδες είχε αρχίσει να δείχνει μεγαλύτερη δυσφορία απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν και φαινόταν πιο θετικός στο να βοηθήσει την Ουκρανία να νικήσει.

Μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ είχε δηλώσει μάλιστα ότι πιστεύει πως οι Ουκρανοί μπορούν να πάρουν πίσω όλα τα εδάφη που έχασαν από το 2022. Ήταν μια θεαματική ανατροπή, αφού παλαιότερα έλεγε ότι το Κίεβο θα πρέπει να παραχωρήσει μέρος των εδαφών του για να σταματήσει ο πόλεμος.

Μετά τη συνάντηση της Παρασκευής, ο Ζελένσκι είπε πως ήρθε η ώρα για εκεχειρία και διαπραγματεύσεις, αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει ευθέως αν ο Τραμπ τον πίεσε να εγκαταλείψει εδάφη.

«Ο πρόεδρος έχει δίκιο, πρέπει να σταματήσουμε εκεί που είμαστε και μετά να μιλήσουμε», είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Τραμπ, την οποία είπε πως δεν είχε δει ακόμα.

Η στάση του Τραμπ φάνηκε να αλλάζει μετά από μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν την Πέμπτη, όπου ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να τον συναντήσει σύντομα στην Βουδαπέστη.

Κατά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ υπαινίχθηκε επίσης ότι μάλλον δεν θα εγκρίνει την πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία – όπλα που το Κίεβο θεωρεί κρίσιμα για να πιέσει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι, στην αρχή της συζήτησης, πρότεινε ένα είδος ανταλλαγής: η Ουκρανία να δώσει στις ΗΠΑ τα προηγμένα της drones, και οι ΗΠΑ να της πουλήσουν τους πυραύλους Tomahawk.

Αλλά ο Τραμπ εμφανίστηκε διστακτικός να «αδειάσει» τα αμερικανικά αποθέματα, παρότι προηγουμένως έδειχνε θετικός στο να τα στείλει.

«Έχω υποχρέωση να βεβαιωθώ ότι η χώρα μας είναι πλήρως εξοπλισμένη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, σε πόλεμο ή σε ειρήνη», είπε. «Θα προτιμούσαμε, ειλικρινά, να μη χρειαστούν ποτέ Tomahawks. Θα προτιμούσαμε να τελειώσει ο πόλεμος».

President Donald Trump is greeted by Air Force Col. Christopher M. Robinson, Commander, 89th Airlift Wing, right, as he walks from Marine One to Air Force One, at Joint Base Andrews, Md., Friday, Oct. 17, 2025. (AP Photo/Luis M. Alvarez)

«Χρειαζόμαστε τους Tomahawk»

Σε συνέντευξη του στο NBC, ο Ζελένσκι είπε ότι η πόρτα δεν έχει κλείσει.

«Είναι καλό που ο Πρόεδρος Τραμπ δεν είπε “όχι”, αλλά προς το παρόν δεν είπε και “ναι”», σημείωσε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «χρειαζόμαστε τους Tomahawks», γιατί «είναι πολύ δύσκολο να βασιζόμαστε μόνο στα ουκρανικά drones».

Η πιο πρόσφατη τοποθέτηση του Τραμπ για τους Tomahawks ήταν σίγουρα απογοητευτική για τους Ουκρανούς. Μόλις λίγες μέρες πριν είχε φανεί ανοιχτός στο ενδεχόμενο να τους πουλήσει, παρότι ο Πούτιν τον είχε προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε σοβαρά τις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας.

Μετά όμως το τηλεφώνημα της Πέμπτης, ο Τραμπ άρχισε να υποβαθμίζει τις πιθανότητες να πάρει η Ουκρανία αυτούς τους πυραύλους, που έχουν εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιομέτρων.

Οι Ουκρανοί πίστευαν ότι οι Tomahawks θα τους επέτρεπαν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια -στρατιωτικές βάσεις, ενεργειακές υποδομές και κρίσιμες εγκαταστάσεις- αναγκάζοντας έτσι τον Πούτιν να πάρει πιο σοβαρά τις εκκλήσεις του Τραμπ για διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η αποστολή των Tomahawks «δεν θα αλλάξει τη στρατιωτική κατάσταση στο πεδίο, αλλά θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις σχέσεις των δύο χωρών».

Η Βουδαπέστη

Ήταν η πέμπτη δια ζώσης συνάντηση του Τραμπ και του Ζελένσκι από τότε που ο Ρεπουμπλικανός επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ είπε την Παρασκευή ότι «δεν έχει ακόμα αποφασιστεί» αν ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες συνομιλίες στη Βουδαπέστη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως γίνει «διπλή συνάντηση» με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά.

«Αυτοί οι δύο δεν συμπαθιούνται καθόλου, και θέλουμε να γίνει όσο πιο άνετα γίνεται για όλους», σχολίασε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι, πάντως, ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους ότι η εχθρότητα προς τον Πούτιν «δεν έχει να κάνει με προσωπικά συναισθήματα».

«Μας επιτέθηκαν, άρα είναι εχθρός μας. Δεν έχουν πρόθεση να σταματήσουν», είπε. «Οπότε είναι εχθρός, δεν είναι απλώς θέμα να μισείς κάποιον. Αν και, χωρίς αμφιβολία, μισούμε τον εχθρό. Χωρίς αμφιβολία».

Από την προεκλογική του εκστρατεία το 2024, ο Τραμπ επέμενε ότι θα τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο. Οι ειρηνευτικές του προσπάθειες, όμως, φαίνεται να έχουν κολλήσει μετά την έντονη διπλωματική δραστηριότητα του Αυγούστου, όταν συνάντησε τον Πούτιν στην Αλάσκα και τον Ζελένσκι με Ευρωπαίους συμμάχους στον Λευκό Οίκο.

Τότε ο Τραμπ πίστευε πως ήταν κοντά στο να κανονίσει απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Όμως ο Πούτιν δεν έχει δείξει καμία διάθεση να συναντήσει τον Ζελένσκι, ενώ η Ρωσία έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή αν φοβάται μήπως ο Πούτιν τον «εμπαίζει», ο Τραμπ απάντησε ότι το θεωρεί πιθανό, αλλά πιστεύει πως μπορεί να τον χειριστεί. «Έχουν προσπαθήσει να με εμπαίξουν οι καλύτεροι, σε όλη μου τη ζωή, και τα πήγα μια χαρά», είπε. «Νομίζω ότι είμαι αρκετά καλός σ’ αυτά τα πράγματα».