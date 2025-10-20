Οι βροχές και οι καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και στα νότια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 20/10 ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 5 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται νεφώσεις στη χώρα με βροχές κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, καταιγίδες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το απόγευμα στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 19, στη Θεσσαλία από 12 έως 19, στην Ήπειρο από 9 έως 21, στη Στερεά από 12 έως 20, στην Πελοπόννησο από 14 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 22, στο Βόρειο Αιγαίο από 12 έως 20, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 16 έως 21, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.