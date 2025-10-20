Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις που διαμορφώνονται στη Γάζα μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που επετεύχθη μεταξύ Ισραηλινών και Χαμάς, ετοιμάζεται να διαδραματίσει η χώρα μας. Διόλου τυχαία δεν ήταν άλλωστε η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προ ημερών στην Ολομέλεια της Βουλής πως «στη Γάζα η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα όταν επέλθει η ειρήνη. Κανείς κατατρεγμένος Παλαιστίνιος δεν θα μπορεί να ζήσει εκεί έτσι όπως τον έχουν κάνει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί».

Η χώρα μας δεν πρόκειται να εμπλακεί στρατιωτικά στέλνοντας ειρηνευτική δύναμη, καθώς κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τις προθέσεις της κυβέρνησης. Αντιθέτως, όμως, σχεδιάζει να κινηθεί σε διπλωματικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, προβάλλοντας τη σταθερότητα και τον ρόλο της ως αξιόπιστου μεσολαβητή στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα εντατικοποιήσει το προσεχές διάστημα τις διμερείς επαφές με ξένους αξιωματούχους, έχοντας ως στόχο τη χάραξη μιας συνολικής στρατηγικής που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να έχει ενεργό συμμετοχή στις διεθνείς πρωτοβουλίες όσον αφορά την πολύπαθη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έχει αναπτύξει σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με βασικούς παράγοντες της περιοχής: διατηρεί άριστες σχέσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Αμερικανούς αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας. Μάλιστα, τον επόμενο μήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη των ΗΠΑ προς την ελληνική κυβέρνηση σε θέματα Μέσης Ανατολής.

Από το Μέγαρο Μαξίμου εκθειάζεται παράλληλα η σημαντικότητα της παρουσίας του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη διεθνή διάσκεψη του Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός κατόπιν σημαντικής παρέμβασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σημειωτέον, έδωσε το παρών στην Αίγυπτο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ηγέτες και αξιωματούχους από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και τα κράτη του Κόλπου, επιβεβαιώνοντας τη θετική εικόνα που έχει η χώρα μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αξίζει να σημειωθεί πως η λίστα των χωρών που προσκλήθηκαν είχε διαμορφωθεί από κοινού από το Κάιρο και την Ουάσινγκτον, και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα βρισκόταν εξαρχής στις πρώτες χώρες που θεωρούνται «αξιόπιστες» και απαραίτητες στις μελλοντικές διεργασίες.

Ελληνικές εταιρείες που έχουν εμπειρία από έργα στη Μέση Ανατολή επιθυμούν να συμμετάσχουν στα μεγάλα έργα που θα προκύψουν

Στο πρώτο στάδιο, λοιπόν, της επόμενης μέρας από τη συμφωνία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, η εμπλοκή της Ελλάδας θα είναι καθαρά ανθρωπιστική. Ήδη έχει συμφωνηθεί η αποστολή αεροσκαφών με τρόφιμα, φάρμακα και ιατρικό υλικό προς τη Γάζα, ενώ ελληνικά νοσοκομεία θα ανοίξουν τις πόρτες τους για να περιθάλψουν τραυματίες από την περιοχή. Οι δράσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών, Φαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, η οποία βρέθηκε στη χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα. Παρότι η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, η συνεργασία των δύο πλευρών είναι θετική.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συμβάλει παράλληλα ενεργά στη διεκδίκηση γενναίων χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανακούφιση και την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών περιοχών. Μάλιστα, η χώρα μας παρενέβη πρόσφατα ώστε να επιταχυνθεί μια ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια, μετά την παρακράτηση 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ισραήλ, που είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη Ραμάλα. Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης έχει στηρίξει το αίτημα της Παλαιστινιακής Αρχής να αναλάβει η ίδια τη διοίκηση της Γάζας, θεωρώντας ότι, παρά τις αδυναμίες της, αποτελεί τον μοναδικό θεσμό που μπορεί να εγγυηθεί μια στοιχειώδη σταθερότητα στην περιοχή.

Αναφορικά με την ανοικοδόμηση της Γάζας, ελληνικές εταιρείες που έχουν εμπειρία από έργα στη Μέση Ανατολή επιθυμούν να συμμετάσχουν στα μεγάλα έργα που θα προκύψουν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται η δημιουργία ενός ειδικού ταμείου με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα ανασυγκρότησης. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως παρά το θετικό κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, η ειρηνευτική συμφωνία παραμένει εύθραυστη και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα για τη διάρκειά της. Πολλοί εκτιμούν ότι οι ισορροπίες είναι τόσο λεπτές που μπορούν πολύ εύκολα να ανατραπούν και να δούμε νέο αιματοκύλισμα στην περιοχή.