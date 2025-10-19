Με μια δράση κορυφώθηκε η αποψινή συγκέντρωση για την τραγωδία στα Τέμπη στο Σύνταγμα, με συγγενείς των θυμάτων να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο μιας αστυνομικής επέμβασης.

Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν σε απόσταση και κράτησαν διακριτική στάση.

Παρούσα στη συγκέντρωση, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και των άλλων συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.