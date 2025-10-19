Ξεκίνησε η προσέλευση πολιτών στο Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το δυστύχημα στα Τέμπη. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται το «Μνημείο Ονομάτων Θυμάτων Τεμπών», με τους συγκεντρωμένους να ζητούν δικαίωση και λογοδοσία.

​Η αστυνομική παρουσία περιμετρικά της πλατείας είναι αρκετά διακριτική.

​Οι διοργανωτές έχουν απευθύνει «Ειρηνικό Κάλεσμα Διαμαρτυρίας», με κεντρικό σύνθημα «Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα είναι Έγκλημα».

​Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετέχουν «Ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας».