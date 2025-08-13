Οι New York Times σε ρεπορτάζ τους αναφέρονται στις φωτιές που μαίνονται στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ειδικότερα αναφέρουν ότι επιχειρούν σχεδόν 5.000 πυροσβέστες και 62 εναέρια μέσα, καθώς και αρκετά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Πυρκαγιές μαίνονταν την Τετάρτη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, με χιλιάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που τροφοδοτούνται από ισχυρούς ανέμους και καύσωνα.

Ακραίες θερμοκρασίες πλήττουν μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης από την Παρασκευή, προκαλώντας πυρκαγιές που τις τελευταίες ημέρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους. Την Τετάρτη, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε, καθώς ακόμη τέσσερις άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους σε Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, Μαυροβούνιο και Αλβανία. Δεκάδες άλλοι, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες, έχουν τραυματιστεί.

Στην Ελλάδα, οι αρχές έχουν αναπτύξει σχεδόν 5.000 πυροσβέστες και 62 εναέρια μέσα, καθώς και σκάφη του Λιμενικού Σώματος, προειδοποιώντας για μία «πολύ δύσκολη» ημέρα. «Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις περισσότερες περιοχές της χώρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως ανέφερε, ισχυροί άνεμοι πνέουν στη Χίο, όπου η φωτιά έχει χωριστεί σε δύο μέτωπα που πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές. Δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν επίσης το έργο της κατάσβεσης στην Πρέβεζα και στην Πάτρα.

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες εντείνουν την ένταση των πυρκαγιών, καθώς ξεραίνουν τη βλάστηση, καθιστώντας την πιο εύφλεκτη. Αναλύσεις έχουν δείξει ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων ακραίων θερμοκρασιών.

Η Ισπανία έχει επίσης πληγεί σοβαρά αυτή την εβδομάδα, με τις επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες να έχουν ξεράνει τη βλάστηση σε πολλές περιοχές, καθιστώντας ακόμη πιο εύφλεκτα τα ήδη ξηρά τοπία.