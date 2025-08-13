Στις φλόγες έχει παραδοθεί η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα Πατρών, καθώς η μεγάλη φωτιά που πλήττει την Αχαΐα έφτασε στο γυναικείο μοναστήρι.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η φωτιά έχει καταστρέψει τμήμα της σκεπής, ενώ πυροσβέστες, μοναχές και εθελοντές δίνουν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να διασώσουν τον ναό και τα κτίρια της μονής. Οι μοναχές που είχαν εγκλωβιστεί απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται, την ώρα που το πύρινο μέτωπο στην περιοχή παραμένει ανεξέλεγκτο.