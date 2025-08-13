Η Πάτρα ετοιμάζεται να βιώσει ένα ακόμα δύσκολο βράδυ. Σύμφωνα με μαρτυρίες η φωτιά έχει φτάσει στο Ρωμανό και καίει ότι βρει στο διάβα της.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδει το gnomip κάνουν λόγω για εκρήξεις στην περιοχή καθώς εκεί υπάρχει εργοστάσιο ποτοποιίας, στο οποίο βρίσκονται τόνοι αλκοόλης.

Επιπλέον, δύσκολη είναι η κατάσταση και στο άλλο μέτωπο που βρίσκεται στην Αρόη, κοντά στην Περιμετρική της Πάτρας. Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη για να μην ανέβει η φωτιά στο λόγο και περάσει προς το Δασύλλιο.