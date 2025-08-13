Η εθνική εισαγγελία της Πολωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος τριών Πολωνών και τριών Λευκορώσων ύποπτων για ενέργειες δολιοφθοράς για λογαριασμό “ξένων υπηρεσιών πληροφοριών”.

Οι εισαγγελείς δεν διευκρίνισαν ποια χώρα ήταν υπεύθυνη για τις δραστηριότητες αυτής της ομάδας.

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής εισαγγελίας Πρζέμισλαβ Νόβακ είπε ωστόσο στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας από τους υπόπτους, ο Στέπαν Κ., είχε ήδη κατηγορηθεί για δολιοφθορές για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτοι για την οργάνωση και την πραγματοποίηση “δολιοφθορών” στο πολωνικό έδαφος, “λαθρεμπόριο όπλων” , “διακίνηση ναρκωτικών” και “άλλα ποινικά αδικήματα”, δήλωσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση.

Ο στόχος των ξένων υπηρεσιών είναι η “πρόκληση κοινωνικών ταραχών” και “η δημιουργία αίσθησης ανικανότητας στους κόλπους των κρατικών αρχών”, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ομάδα κατηγορείται ότι συμμετείχε σε δύο εμπρησμούς αποθηκών στο Γκντάνσκ (βόρεια) και στο Μάρκι, προάστιο της Βαρσοβίας, με εντολή ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Τα μέλη της είναι επίσης ύποπτα για λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών προερχόμενων από την Ουκρανία προς την Πολωνία, σύμφωνα με τον Νόβακ.

“Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία, διαπιστώσαμε χωρίς καμιά αμφιβολία αυξητική τάση στον αριθμό των ερευνών που σχετίζονται με τους ξένους πράκτορες”, υπογράμμισε.

Τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Πολωνία είχε απαγγείλει μέχρι εκείνη την ημέρα κατηγορίες σε βάρος 32 προσώπων ύποπτων για “συνεργασία με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών”.

Πηγή: ΑΠΕ