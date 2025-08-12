Η Πολωνία θα απελάσει 63 Ουκρανούς και Λευκορώσους με την κατηγορία ότι προκάλεσαν ταραχές κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας ραπ, ανακοίνωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Οι άνθρωποι αυτοί προκάλεσαν “ταραχές, επιθετικές συμπεριφορές και ορισμένες προκλήσεις” κατά τη διάρκεια συναυλίας που δόθηκε το Σάββατο στη Βαρσοβία από τον Λευκορώσο ράπερ Μαξ Κορζ, δήλωσε ο Τουσκ στους δημοσιογράφους.

Οι 57 Ουκρανοί και οι έξι Λευκορώσοι “θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα με τη θέλησή τους ή με τη βία”, δήλωσε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι όλοι πρέπει να σέβονται τον νόμο, όποια κι αν είναι η εθνικότητά τους.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι η χώρα του “δεν μπορεί να επιτρέψει την υποκίνηση αντιουκρανικών συναισθημάτων”.

“Μια σύγκρουση μεταξύ της Πολωνίας και της Ουκρανίας θα ήταν σίγουρα ένα δώρο για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν”, πρόσθεσε.

Η Πολωνία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, είναι ένθερμος υποστηρικτής της γειτονικής της Ουκρανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα αυτή τον Φεβρουάριο του 2022.

Αποτελεί κυρίως έναν καθοριστικής σημασίας κόμβο επιμελητειακής υποστήριξης για τη δυτική στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

Πολλοί Πολωνοί εξοργίστηκαν από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έδειχναν έναν Ουκρανό από το κοινό κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Εθνικό Στάδιο το Σάββατο να υψώνει την κόκκινη και μαύρη σημαία του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού (UPA), μιας εθνικιστικής ομάδας που συνδέεται με τη ναζιστική Γερμανία και που η Βαρσοβία λέει ότι ενεπλάκη στις σφαγές Πολωνών την περίοδο 1943-1945 στη Βολυνία. Το σύμβολο αυτό απαγορεύεται από την πολωνική νομοθεσία.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν επίσης θεατές να κάνουν έφοδο στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Εθνικό Στάδιο.

Η αστυνομία δήλωσε σε ανακοίνωση, ότι “οι πράκτορες συνέλαβαν 109 άτομα για πολλά αδικήματα και εγκλήματα, όπως κατοχή ναρκωτικών, επίθεση κατά οργάνων της τάξης, κατοχή πυροτεχνικών μηχανισμών και εισβολή σε εκδήλωση”.

“Παρατηρήσαμε ότι διάφορες σημαίες και σύμβολα είχαν αναπτυχθεί (στη συναυλία)”, δήλωσε ο Ρόμπερτ Σουμιάτα, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βαρσοβίας στο δίκτυο TVN24. “Συγκεντρώσαμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τα διαβιβάσαμε στην εισαγγελία”.

Πηγή: ΑΠΕ