Σε πανηγύρι στους Αρμενιούς της Μεσσηνίας συμμετείχε το περασμένο Σάββατο, ο άλλοτε βουλευτής και υπουργός, Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες» συμμετείχε στη «Γιορτή της Μπάμιας» που διεξάγεται σταθερά στην περιοχή, ως ντράμερ του συγκροτήματος με ερμηνευτές τη Νάντια και τον Νίκο Καραγιάννη.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, ο ίδιος ξεδίπλωσε το ταλέντο του απολαμβάνοντας τη γιορτή και το γλέντι, ενώ ευχαρίστησε από μικροφώνου το διοργανωτή Σύλλογο των Απανταχού Αρμεναίων, καθώς και το πολυπληθές κοινό, με έντονη παρουσία νεολαίας.